Chuva nas previsões para hoje

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira, 20 de Outubro, períodos de céu muito nublado e de chuva em geral fraca a partir da manhã, podendo ser persistente nas terras altas. Está prevista uma pequena subida da temperatura mínima.



O vento deverá soprar em geral fraco (inferior a 20 km/h) a predominar do quadrante oeste.

As temperaturas vão variar entre os 20 e os 26 ºC no Funchal e os 20 e 25 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 1 metro na costa norte. Já para a costa sul, ondas inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 23 e os 24 ºC.