Céu muito nublado e possível chuva fraca na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de precipitação fraca a partir da tarde.

O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 21ºC de mínima e os 27.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 20.ºC de mínima e os 25.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto céu muito nublado.. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo

gradualmente para 1 a 1,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros



A temperatura da água do mar irá variar entre os 23 e 24.ºC