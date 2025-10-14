Previsão de aguaceiros fracos e dispersos nas terras altas da Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 14 de Outubro, apontam para céu geralmente muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos nas terras altas da ilha, a partir da tarde.

Quanto ao vento, este soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) predominando de Sueste., sendo fraco (inferior a 15 km/h), na zona do Funchal.

Os termómetros irão variar entre os 19 e os 25ºC, no Funchal, 20 a 25ºC no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar rodará os 22/24ºC.