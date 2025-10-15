Madeira com céu muito nublado e aguaceiros fracos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quarta-feira com céu geralmente muito nublado e com períodos de chuva ou aguaceiros a partir do início da manhã, e com possibilidade de ocorrência de trovoada a partir da tarde.

O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante sul.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 20ºC de mínima e os 25.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 20.ºC de mínima e os 26.ºC de máxima.

Já para o Funchal também está previsto períodos de céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros a partir do início da manhã. O vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante sul.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul com 1 metro.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 23 e 24.ºC