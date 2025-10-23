Greve dita dia de constrangimentos também na Madeira

Os constrangimentos decorrentes da greve da Administração Pública convocada para esta sexta-feira também deverão ser sentidos na Madeira. É isso que esperam, pelo menos, as estruturas sindicais regionais que se associaram a esta jornada de luta ‘decretada’ pela Frente Comum.

Entre as reivindicações dos funcionários públicos está o aumento dos salários ou a valorização das carreiras, bem como a reposição do vínculo público e a defesa dos serviços públicos.

A paralisação deverá ser mais sentida nos serviços públicos ligados à Saúde e à Educação. O Sindicato dos Professores da Madeira já apelou à mobilização dos seus associados; o mesmo fez, também, a delegação regional do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas. O Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira (SERAM) emitiu, igualmente, um pré-aviso de greve, juntando-se na luta. “Naquilo que não for urgente, o Sindicato alerta a população para não se deslocar às unidades de saúde, já que são esperados grandes constrangimentos”, alertou Juan Carvalho, ao DIÁRIO, estimando que várias consultas e cirurgias sejam canceladas e reprogramadas.

Ontem, embora a secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, tenha afirmado que “na Madeira não há razões para fazer greve”, defendendo que o Governo Regional tem procurado responder às necessidades dos trabalhadores, o certo é que os vários sindicatos apresentam um role de reivindicações à tutela, que “justificam plenamente a adesão à jornada de luta”.

O próprio Serviço Regional de Saúde (SESARAM), ontem, alertava para eventuais “condicionamentos na prestação de alguns serviços dos Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares".

Mas há mais a ter em conta na agenda deste dia 24 de Outubro.

Agenda

9h00 - abertura do XI Seminário da Associação Nacional de Professores, com o tema ‘A Educação de amanhã começa hoje’, a ter lugar no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos.

9h00 - comemorações do dia do Exército na Região Autónoma da Madeira, no Palácio de São Lourenço e Largo da Restauração.

9h00 - lançamento do ‘Digital Shift’, no Castanheiro Butique Hotel.

10h00 - Município de Câmara de Lobos assinala o Dia Municipal para a Igualdade, com a exposição ‘Evolução dos Direitos das Mulheres e dos Direitos Humanos’, patente na Biblioteca Municipal.

15h00 - divulgação do livro ‘Educação – um compromisso de sucesso’, o registo pessoal de Jorge Carvalho sobre os dez anos de desempenho do cargo de Secretário Regional de Educação. Apresentação acontece no auditório da Escola Secundária Jaime Moniz.

15h00 - cerimónia de lançamento do ‘Livro de Honra da Câmara Municipal do Funchal: Personalidades Ilustres Recebidas nos Paços do Concelho (1984-2011)’, naquele que será o último acto público de Cristina Pedra enquanto presidente da edilidade. Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho.

17h00 - inauguração da exposição ‘Islands 2025 – Memories’, numa parceria de Art Center Caravel e ARThub Madeira, na Zona Velha da cidade do Funchal.

18h00 - Tomada de posse da Junta de Freguesia de Santa Luzia, no Centro de Convívio Santa Luzia Professor Virgílio Pereira.

18h30 - abertura Oficial da 6.ª Mostra do Maracujá e Derivados, na Ribeira Brava.

19h00 - Outubro Rosa: Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promoverá um 'Jantar Rosa', no restaurante Uva, no Hotel The Vine.

19h00 - celebração do aniversário do nascimento da Madre Virgínia, com missa de Acção de Graças, na Igreja de Santo António.

19h30 - Tomada de posse da Junta de Freguesia de Santo António, no auditório da Junta de Freguesia.

19h30 - Lombo do Doutor celebra Festa em Honra de Cristo Rei.

20h00 - jantar de encerramento do Madeira Canyoning Meeting, na sede do Clube Naval do Funchal.

20h00 - estreia da peça ‘Farsa de Inês Pereira’, pelo Contigo Teatro, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

21h00 - estreia o espetáculo ‘Antes de Entrar’, no Cine Teatro de Santo António.

21h00 - Rampa Regional do Porto Moniz.

Efemérides

1648 - O Tratado de Vestefália, também conhecido como os Tratados de Munster e Osnabruck, Alemanha, entre o Sacro Império Romano-Germânico, os demais príncipes alemães (que integravam a "União Evangélica"), a França e a Suécia, põe fim à Guerra dos 30 anos.

1925 - Lúcia, única sobrevivente dos "videntes" de Fátima, entra nas Doroteias, em Tui, na Galiza, em Espanha.

1929 - "Quinta-feira negra" na Bolsa de Nova Iorque. As cotações descem e, numa só sessão, são transacionadas 13 milhões de ações. Cinco dias mais tarde o pior acontece.

1945 - Entra em vigor a Carta das Nações Unidas (ONU), assinada em São Francisco, Estados Unidos, a 26 de junho, após o encerramento da Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional.

Foto DR/Arquivo

1990 - Nasce a Liga Portuguesa contra a Sida.

2003 - O escritor António Lobo Antunes é distinguido com o Prémio Internacional União Latina de Literatura, pelo conjunto da obra.

2007 - A China lança a sua primeira missão à Lua, operação que marca o arranque do programa nacional para colocar um homem na superfície lunar em 2020. O Chang'e I, aparelho que usa o nome da deusa que segundo a mitologia chinesa voou até à lua, parte do centro aeronáutico de Xichang, na província de Sichuan, sudoeste do país.

2012 - O comité executivo do Fundo Monetário Internacional conclui o processo da quinta revisão do memorando de entendimento com Portugal e aprova o pagamento de mais uma "tranche" de 1.500 milhões de euros em empréstimos.

2013 - É lançado mundialmente o novo álbum de Astérix - "Astérix entre os Pictos" - o primeiro a ser assinado pela nova dupla de autores, Jean Yves Ferri e Didier Conrad.

Foto DR

2017 - A moção de censura ao Governo, liderado por António Costa, apresentada pelo CDS-PP é rejeitada na Assembleia da República com os votos contra do PS, BE, PCP, PEV e PAN e a favor dos centristas e do PSD.

2018 - O Parlamento Europeu aprova uma proposta que prevê, entre outras medidas, a proibição da venda de produtos de plástico de utilização única na União Europeia a partir de 2021.

Pensamento do dia