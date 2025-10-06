XI Edição do Seminário de Educação da ANP Madeira oficialmente esgotada

A XI Edição do Seminário de Educação da ANP Madeira está oficialmente esgotada, confirmando, segundo a organização, "o grande interesse da comunidade educativa regional". O evento terá lugar no próximo dia 24 de Outubro, a partir das 9 horas, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, e reunirá especialistas, professores e gestores educativos para debater o tema 'A Educação de Amanhã começa Hoje'.

"Este encontro, promovido pela Associação Nacional de Professores (ANP) – Madeira, promete ser uma oportunidade única de partilha de conhecimento e reflexão sobre os desafios e as tendências da educação contemporânea", indica nota à imprensa.

Diz ainda que "o painel de oradores desta edição destaca-se pela qualidade e diversidade de percursos profissionais". Entre os intervenientes confirmados estão João Couvaneiro, docente na Egas Moniz School of Health and Science e conselheiro do Conselho Nacional de Educação, que apresentará o tema 'Para Além da Tecnologia: Competências Humanas na Era da Inteligência Artificial'; José Soares, professor catedrático de Fisiologia na Universidade do Porto, com a palestra 'Performance Individual e das Equipas'; Verónica Faria, professora, formadora e mentora, que abordará 'Inteligência Neuroemocional: Práticas para Ensinar sem Colapsar' e Alfredo Leite, divulgador de Psicologia Positiva e Desenvolvimento de Competências, com o tema '25 Anos a Transformar a Educação: Estão os Adultos Prontos para Mudar?'.

O seminário contará com a presença de mais de 200 educadores e professores inscritos, num ambiente que promete ser de forte dinamismo e partilha de boas práticas educativas.

A sessão de abertura contará com as presenças da secretária regional de Educação, Elsa Fernandes, e do presidente da ANP Madeira, Luís Alves.

Luís Alves, presidente da ANP Madeira, sublinhou a importância destes encontros anuais, que “têm contribuído de forma significativa para a valorização profissional dos docentes e para a reflexão sobre temas centrais da educação, tanto a nível regional como nacional”.

O dirigente adiantou ainda que, a 6 de Dezembro, a ANP Madeira, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, organizará a II Edição do Funchal Educação, evento que voltará a reunir nomes de destaque do panorama educativo nacional. Terá lugar no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, no Funchal, e deverá igualmente receber mais de 200 participantes. As inscrições já se encontram abertas no site oficial e nas redes sociais da ANP Madeira.