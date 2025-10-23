Sindicato dos Professores da Madeira junta-se à greve nacional da Função Pública

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) anunciou, hoje, que os professores, educadores e investigadores na Região vão aderir à greve convocada, para esta sexta-feira, 24 de Outubro, pelos sindicatos da Frente Comum e pela FENPROF, em protesto por melhores condições salariais e profissionais e pela valorização da Escola Pública e da Ciência.

Frente Comum inicia às 00:00 "grande greve" da função pública contra medidas do Governo A Frente Comum inicia às 00:00 uma "grande greve" da Administração Pública contra o Governo, que acusa de degradar as condições de trabalho e de desinvestir nos serviços públicos.

Segundo os sindicatos, esta paralização expressa “o profundo descontentamento face à ausência de respostas governamentais para problemas estruturais que afetam o setor público e, em particular, a Educação e a Ciência”.

As organizações acusam o Governo de manter “um comportamento que continua a não ser negocialmente sério” e de desrespeitar “as estruturas da Frente Comum”.

Entre as principais reivindicações estão: o aumento real dos salários, a reparação da carreira docente, a valorização dos serviços públicos e medidas estruturais que respondam à falta de professores e à precariedade laboral entre os trabalhadores científicos — problemas que, afirmam, “os sucessivos governos deixaram agravar”.

O SPM apela ainda à cobertura jornalística desta “jornada de luta em defesa da dignidade dos trabalhadores e da valorização dos serviços públicos”, sublinhando que “resolver os problemas e melhorar a situação dos trabalhadores da Administração Pública é uma opção política decisiva para garantir serviços públicos de qualidade”.