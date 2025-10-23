“Na Madeira não há razões para fazer greve”, diz Micaela Freitas

Amanhã, sexta-feira, 24 de Outubro, realiza-se uma greve geral da Administração Pública, convocada pela Frente Comum e outros sindicatos, que abrange todo o país, incluindo a Região Autónoma da Madeira. A paralisação afecta diversos sectores, como a Educação e a Saúde, e visa exigir melhores salários e condições de trabalho.

Questionada sobre o possível impacto da greve na Região, Micaela Freitas, secretária regional da Saúde e Protecção Civil, afirmou que “na Madeira não há razões para fazer greve”, defendendo que o Governo Regional tem procurado responder às necessidades dos trabalhadores.

“O Governo Regional tem feito o possível para atender às necessidades e vontades dos trabalhadores, obviamente em articulação com os meios e recursos que são finitos, como todos nós sabemos.”

A governante garantiu ainda que os serviços mínimos estarão assegurados nos hospitais e centros de saúde.

“A garantia dos serviços mínimos é obrigatória, garantimos os serviços mínimos. Quer os hospitais, quer os centros de saúde, estão atentos e, logo pela manhã, vão acompanhar toda a situação, reportar e ver o que podemos fazer para minimizar o impacto das greves, que são um direito dos trabalhadores”, reconheceu.