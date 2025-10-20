Zona Militar da Madeira assinala Dia do Exército

O Dia do Exército comemora-se a 24 de Outubro, data que celebra a tomada de Lisboa aos Mouros, em 1147, pelas tropas de D. Afonso Henriques, Patrono do Exército Português.

A Zona Militar da Madeira irá comemorar esta efeméride na Região, com a organização de uma série de actividades, entre os dias 21 e 24 de Outubro, na cidade do Funchal.

Confira o programa:

21 a 24 de Outubro

· Política de 'Portas Abertas' no Museu Militar da Madeira

23 de Outubro

· 19h00 – Missa de Acção de Graças e Sufrágio, na Igreja Paroquial de Santa Rita

24 de Outubro

· 09h00 – Cerimónia do Içar da Bandeira Nacional, no Palácio de São Lourenço

· Entre as 10h00 e as 18h00, no Largo da Restauração

o Torre de Multiactividades (Escalada e Rapel)

o Exposição de armamento e equipamento militar

o Equipa de divulgação do Exército Português

· Entre as 12h00 e as 14h00 – Momentos musicais do grupo de câmara da Banda Militar da Madeira, no exterior do Palácio de São Lourenço (largo da restauração e jardins da frente do Palácio)