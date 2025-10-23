SESARAM alerta para eventuais constrangimentos devido à greve na Função Pública

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informa que, devido à greve dos trabalhadores da Função Pública, agendada para amanhã, 24 de Outubro, "poderão verificar-se condicionamentos na prestação de alguns serviços dos Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares".

Assim, e "com o objectivo de minimizar eventuais constrangimentos", o SESARAM recomenda a que "os utentes com consultas, tratamentos ou colheitas de análises agendadas contactem previamente os respectivos serviços, a fim de confirmar a viabilidade do atendimento".

Na mesma nota remetida esta tarde às redacções, o SESARAM assegura ainda que "todas as situações urgentes serão devidamente atendidas e que os serviços mínimos estarão garantidos, conforme previsto por lei".