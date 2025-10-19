Exposição Islands 2025 – Memories reúne artistas de oito nacionalidades

O Art Center Caravel e o ARThub Madeira, em colaboração com a associação artística e cultural ARTE.M, apresenta uma nova edição da exposição Islands 2025 – Memories, que será inaugurada, no próximo dia 24 de Outubro, às 17 horas, na Zona Velha do Funchal.

Esta edição reúne artistas de oito nacionalidades, todos a viver e a criar na Madeira.

Segundo nota à imprensa, "desde 2015, a exposição tem sido um ponto de encontro vibrante para artistas que vivem na Madeira, um manifesto artístico e um espelho do nosso tempo, das nossas emoções e raízes comuns".

Além disso, refere que "todos os anos, a equipa curatorial escolhe um tema que reflecte o que realmente importa aos artistas - e, por extensão, a todos nós".

"Em 2025, olhamos para a Memória", adianta, revelando logo de seguida: "Vivemos tempos de mudanças sem precedentes. Os conflitos persistem. Os ciberataques tornam difusas as fronteiras entre o real e o fictício. Passamos por tragédias com um simples deslizar de ecrã e, rapidamente, esquecemos. No meio deste ruído e caos, perguntamo-nos: o que permanece connosco? Esta exposição é a nossa resposta colectiva - um lembrete daquilo que não deve ser esquecido".

A mesma nota diz ainda que a mostra "convida os artistas a mergulharem nas suas origens, nas árvores genealógicas, nas histórias partilhadas e nas raízes familiares".

Artistas participantes

Marcos Milewski (Portugal) — Pintor e professor residente na Madeira desde 1990. As suas obras simbolistas e surrealistas constroem uma linguagem visual que reflecte o inconsciente e o lado poético da realidade.

Aicha Jaeger (Alemanha/Portugal) — Artista visual e ex-designer gráfica, combina técnicas analógicas e digitais para explorar o movimento, a emoção e a abstração.

Pedro Candelaria (Portugal) — Pinta in situ, captando o elo emocional entre memória, lugar e perceção.

Yuliia P. (Ucrânia/Portugal) — Artista abstracta que explora a liberdade, a transformação e a conexão cósmica através da cor e da forma.

José Zyberchema (Espanha/Portugal) — Fotógrafo e fundador do Photobook Club Madeira e do artE de Portas Abertas, documenta as paisagens urbanas e naturais da ilha com um olhar profundamente humano.

Carina Mendonça (Madeira, Portugal) — Artista multidisciplinar cujas esculturas e instalações transformam materiais rejeitados em criaturas simbólicas que questionam o medo, o ego e a fragilidade.

Samuel Santos (Portugal) — Pintor que explora a solidão e a introspecção através de composições minimalistas e tons subtis.

Kristiana Purlika (Letónia) — Artista de técnica mista que trabalha com texturas e simbolismo, ligando a memória pessoal à colectiva.

Catarina Rodrigues (África do Sul) — Ceramista que apresenta uma colecção de obras Raku, inspiradas na técnica japonesa ancestral de cozedura que revela a energia, a textura e a cor puras do barro.

Lize-Mari de Abreu (África do Sul/Portugal) — Expõe uma série de obras abstractas em técnica mista, integrando elementos cerâmicos para explorar fragilidade, transformação e ressonância emocional.

Márcia Gomes (Portugal) — Designer de moda que une o bordado tradicional da Madeira ao design contemporâneo, criando peças com mensagens poderosas dedicadas ao empoderamento feminino.

Diana Quintal (Portugal) — Fundadora da marca D\Backyard, artista madeirense têxtil e de moda, conhecida pelos seus padrões expressivos e coleções que contam histórias.Serguei Shubin (Portugal) A Avó Veio Trabalhar (Portugal, São Miguel) — Colectivo criativo que promove o envelhecimento ativo e o diálogo intergeracional através da arte e do artesanato, empoderando mulheres seniores criadoras.

A exposição é coordenada pela associação ARTE.M e conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.