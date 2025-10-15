Concerto do Conservatório “Vozes de Maria” une gerações em homenagem à mãe de Jesus

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode irá apresentar, no próximo dia 18 de Outubro, o concerto 'Vozes de Maria', na Igreja de São João Evangelista (Igreja do Colégio), pelas 19 horas.

Este espectáculo reunirá vários grupos vocais da instituição – o Ensemble Vocal Feminino Ninfas do Atlântico, o Coro Infantil e o Coro Juvenil – e propõe um programa inspirado na figura de Maria, Mãe de Jesus e "símbolo de ternura, esperança e devoção na religião Católica".

Sob a direção artística de Zélia Gomes e com o pianista acompanhador Paulo Silva, este evento promete "uma noite de música e emoção".

A entrada é livre, sujeita à lotação do espaço.