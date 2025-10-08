Alunos, funcionários e professores da Francisco Franco homenageados no 'Dia da Escola'

A Escola Secundária de Francisco Franco assinala amanhã, 9 de Outubro, o 'Dia da Escola' com "uma cerimónia evocativa, a partir das 10 horas, no Pavilhão Gimnodesportivo, presidida por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira", momento no qual "serão homenageados oito professores e três funcionários, que se aposentaram durante o último ano lectivo ou já no início deste, bem como os alunos a frequentar o 11.º e 12.º anos que integram o Quadro de Mérito da escola",.

Assim, serão atribuídos os seguintes prémios:

Prémio “Melhor Aluno da Escola Secundária de Francisco Franco’

Prémio ‘Ordem dos Médicos’

Prémio ‘Ordem dos Engenheiros’

Prémio ‘Ordem dos Arquitetos’

Prémio ‘Ordem dos Advogados’

Prémio ‘SDM’

Prémio Equipvending’

Prémio ‘Meo Empresas’

Prémio ‘Potencia a tua Carreira’

Prémio VMT

Prémio de Mérito Escolar e Cidadania Ativa/Grupo Sousa

De acordo com a escola, "o Quadro de Mérito da Escola Secundária de Francisco Franco integra 544 alunos com médias iguais ou superiores a 17 valores. Figuram ainda no quadro 163 alunos por nunca terem faltado às aulas durante o ano lectivo e cerca de 50 alunos que se destacaram pelas suas 'Atitudes e Valores'", conclui.