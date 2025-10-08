Alunos, funcionários e professores da Francisco Franco homenageados no 'Dia da Escola'
A Escola Secundária de Francisco Franco assinala amanhã, 9 de Outubro, o 'Dia da Escola' com "uma cerimónia evocativa, a partir das 10 horas, no Pavilhão Gimnodesportivo, presidida por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira", momento no qual "serão homenageados oito professores e três funcionários, que se aposentaram durante o último ano lectivo ou já no início deste, bem como os alunos a frequentar o 11.º e 12.º anos que integram o Quadro de Mérito da escola",.
Assim, serão atribuídos os seguintes prémios:
- Prémio “Melhor Aluno da Escola Secundária de Francisco Franco’
- Prémio ‘Ordem dos Médicos’
- Prémio ‘Ordem dos Engenheiros’
- Prémio ‘Ordem dos Arquitetos’
- Prémio ‘Ordem dos Advogados’
- Prémio ‘SDM’
- Prémio Equipvending’
- Prémio ‘Meo Empresas’
- Prémio ‘Potencia a tua Carreira’
- Prémio VMT
- Prémio de Mérito Escolar e Cidadania Ativa/Grupo Sousa
De acordo com a escola, "o Quadro de Mérito da Escola Secundária de Francisco Franco integra 544 alunos com médias iguais ou superiores a 17 valores. Figuram ainda no quadro 163 alunos por nunca terem faltado às aulas durante o ano lectivo e cerca de 50 alunos que se destacaram pelas suas 'Atitudes e Valores'", conclui.