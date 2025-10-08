BE exige retirada de vacaria da Mãe de Deus

O Bloco de Esquerda (BE), hoje, em contacto com a população da Mãe de Deus, no Caniço, onde ouviu várias denúncias relacionadas com a presença de uma vacaria naquela zona. O partido considera a situação “inadmissível” e defende a sua retirada urgente, por motivos de saúde pública e bem-estar dos moradores.

Segundo o candidato Diogo Teixeira, há vários anos que os residentes têm manifestado o seu descontentamento, tendo entregue diversos abaixo-assinados à Câmara Municipal de Santa Cruz e ao Governo Regional, um dos quais reuniu cerca de 800 assinaturas.

"Isto é a prova do descontentamento popular das pessoas daquela zona", sublinhou.

Os moradores queixam-se de maus cheiros persistentes, pragas de insectos e presença de roedores, factores que, segundo o 'Bloco', colocam em risco a saúde pública. Para além disso, conforme refere, o odor intenso tem provocado desconforto e desvalorizado a zona, dificultando a qualidade de vida e o usufruto das habitações.

“Não faz sentido que, no centro de uma zona urbana, ainda exista uma vacaria a funcionar nestas condições”, afirmou o partido, acrescentando que os populares já terão recebido, no passado, garantias do presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, de que o espaço seria transferido, o que, até à data, não aconteceu.

O BE alerta ainda para o risco de contaminação ambiental, uma vez que as águas utilizadas na lavagem da vacaria poderão estar a escorrer para a ribeira e, em última instância, para o mar.

“Há várias razões para que este empreendimento" seja relocalizado, defende Diogo Teixeira.

O Bloco de Esquerda compromete-se a levar o tema à Assembleia Municipal de Santa Cruz, caso obtenha representação nas próximas eleições autárquicas, de modo a encontrar uma solução que salvaguarde a população do Caniço.