Instituto S. João de Deus aborda os 'Desafios na Saúde Mental Contemporânea'

O auditório S. Bento Meni, do Instituto S. João de Deus, acolhe, entre os dias 9 e 10 de Outubro, as XI Jornadas de Saúde Mental, que serão dedicadas ao tema 'Inovação e Cuidado. Desafios na Saúde Mental Contemporânea', uma forma de assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental.

Esta é uma forma de "contribuir para uma reflexão alargada, aberta e participada com os profissionais que operam na saúde, da área social, educativa, familiares, governação, acerca das problemáticas próprias à saúde mental, das suas dificuldades actuais, expectativas e impactos vividos pelas pessoas portadoras de distúrbios mentais".

O evento tem início pelas 9 horas do dia 9 de Outubro, com uma conferência inicial com o tema Inovação e Cuidado: Desafios na Saúde Mental Contemporânea, da autoria de Caldas de Almeida, anterior responsável pela saúde mental em Portugal.

Já a mesa de abertura vai ter lugar às 10 horas do dia 9 de Outubro, presidida pela presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, com a participação da Secretária Regional da Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas.