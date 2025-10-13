PTP desafia Chega a repintar marginal de São Vicente

Num comunicado enviado às redacções, o Partido Trabalhista Português, "desafia o Chega a repintar a marginal de São Vicente e oferece José Manuel Coelho para o serviço."

Em tom de ironia, o PTP recomenda que "a primeira medida do Chega em São Vicente seja a repintura da marginal da cidade, actualmente com pavimento laranja, cor associada ao anterior executivo do PSD."

Em nota, acrescenta, ainda, que José Manuel Coelho “está disponível para prestar os seus serviços de pintor pro bono ao novo executivo”, afim de salvar a paisagem do concelho, da “pirosice saloia” do anterior executivo liderado por Garcês.