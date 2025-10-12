Nuno Batista reeleito no Porto Santo que passa a ter dois vereadores do UNE

Nuno Batista foi reeleito presidente da Câmara Municipal do Porto Santo depois de obter 56,16% dos votos que garantem 3 vereadores à coligação PSD/CDS, contra 2 do UNE, que ultrapassou o PS nas eleições desta noite.

O movimento encabeçado por Luís Bettencourt e apoiado pelo JPP, obteve 28,84% e subiu ao segundo lugar, garantindo 2 vereadores na Câmara do Porto Santo, de acordo com os resultados oficiais.

O PS ficou-se pelos 10,59%, o Chega 1,49% e o PCP-PEV 0,61%.

Na Assembleia Municipal, o partido de Nuno Batista garante a maioria ao eleger 8 deputados. O movimento UNE fica com 5 e o PS 2.

O PSD/CDS venceu também a Junta de Freguesia do Porto Santo, com 7 mandatos, seguindo-se o Movimento de Cidadãos (5) e o PS (1).