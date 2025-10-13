“Tapete laranja? Uma aberração”, diz novo presidente

José Carlos Gonçalves, novo presidente da Câmara de São Vicente pelo Chega, criticou o polémico tapete laranja na marginal: “Não devemos pôr no chão o que queremos valorizar. São Vicente merece respeito e bom gosto.”



O autarca destacou que a vitória histórica do Chega, a primeira Câmara conquistada pelo partido no país, é fruto de “trabalho de equipa e proximidade com a população”. “Sozinho valho zero. Ganhar todos os órgãos mostra que o povo queria uma mudança real.”

Sobre a filmagem polémica nas mesas de voto, Gonçalves assegurou, em entrevista ao DIÁRIO, que não houve incidentes e que confiava na justiça: “Interrompi a filmagem de imediato, pedi desculpa e fui à esquadra formalizar a situação.”

A prioridade do novo presidente será reunir com os funcionários da Câmara e garantir tratamento igual para todos: “Queremos unir o concelho e trabalhar por todos.”

Gonçalves promete ainda melhorar estacionamento, requalificar espaços e valorizar o património natural. O líder nacional do Chega, André Ventura, estará presente na tomada de posse.

“Não vim para dividir. Vim para transformar. Conto com todos, mesmo com os adversários. Este mandato será de trabalho, seriedade e transparência.”

