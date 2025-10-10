PS apresenta voto de congratulação a María Corina Machado

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista diz, através de um comunicado de imprensa, que vai apresentar, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação a María Corina Machado, pela atribuição do Prémio Nobel da Paz e pela sua luta em defesa da democracia, da liberdade e dos direitos humanos na Venezuela.

"Hoje distinguida com o Nobel da Paz 2025, Corina Machado tem sido, ao longo das últimas décadas, uma das mais firmes vozes da oposição democrática na Venezuela, enfrentando, com coragem e serenidade, um regime autoritário que tem restringido liberdades, silenciado opositores e degradado as condições de vida de milhões de venezuelanos", refere o comunicado.

A agora laureada tem dedicado a sua vida à defesa da transparência eleitoral, da separação de poderes e das liberdades fundamentais, valores universais que hoje se encontram ameaçados no seu país.

Para Paulo Cafôfo, presidente do PS-Madeira e líder da bancada parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira, a atribuição do Prémio Nobel da Paz “reconhece não apenas o percurso pessoal e político de María Corina Machado, mas também a luta pacífica de um povo que, apesar da repressão e das adversidades, continua a acreditar num futuro livre e democrático”. Trata-se, como salienta, de “um prémio que dá voz à esperança e que reafirma a força da resistência cívica face à tirania”.

Paulo Cafôfo lembra que o PS tem estado, "desde sempre, ao lado da democracia e da liberdade, solidário com o povo venezuelano e com todos aqueles que, de forma pacífica e determinada, enfrentam regimes autoritários. Foi nesse espírito que organizou a conferência 'Todos Pela Venezuela', um momento de reflexão e solidariedade democrática, no qual María Corina Machado participou com uma declaração em vídeo, reafirmando o seu compromisso com a via pacífica e com os valores da liberdade e da justiça."

Para Paulo Cafôfo, este reconhecimento internacional assume também um significado especial para a vasta comunidade madeirense que vive, viveu ou mantém laços profundos com a Venezuela. “Muitos madeirenses construíram as suas vidas naquele país, contribuindo para o seu desenvolvimento, e sentem hoje a dor de ver um povo irmão privado das liberdades fundamentais. Para essa comunidade, este Prémio Nobel da Paz é um sinal de esperança, a confirmação de que a verdade e a democracia acabarão por prevalecer”, sublinha.

Através deste voto, o PS-Madeira propõe que a Assembleia Legislativa congratule María Corina Machado pela atribuição do Prémio Nobel da Paz de 2025 e pelas distinções internacionais anteriores, como o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento do Parlamento Europeu e o Prémio Václav Havel de Direitos Humanos do Conselho da Europa, e que reconheça o seu exemplo de coragem e coerência, que inspira todos os que acreditam que a mudança pacífica e democrática é possível, mesmo nos contextos mais adversos.

"Desta forma, exprime-se também a solidariedade para com o povo venezuelano e com a comunidade madeirense ligada à Venezuela, que partilha o desejo legítimo de viver em liberdade, segurança e dignidade", lê-se ainda.

“Este voto de congratulação é, acima de tudo, uma homenagem à força de uma mulher e de um povo que não desistiram de lutar pela liberdade, e uma expressão clara de que a Madeira e o Partido Socialista estarão sempre do lado certo da história: o lado da democracia, da liberdade e da dignidade humana”, remata Paulo Cafôfo.