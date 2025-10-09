Orfeão Madeirense realiza concerto no Museu de Arte Sacra
O Orfeão Madeirense realiza, no próximo Sábado, pelas 18 horas, um concerto de música coral no Museu de Arte Sacra, no Funchal.
A iniciativa insere-se na sua programação anual e que se alia ao 70.º aniversário daquele museu.
Tal como acontece habitualmente, o Orfeão será dirigido pela maestrina Maria João Caires, que preparou uma variedade de temas musicais que vão desde o folclore madeirense até à música ligeira internacional, passando também pelo Fado.
Este é um concerto que conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.