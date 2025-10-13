Capotamento na via rápida deixa trânsito congestionado

Um capotamento na via rápida, na zona do Caniço de Baixo, no sentido Funchal - Santa Cruz, está a deixar o trânsito congestionado.

Segundo o que foi possível aferir, do sinistro resultou um ferido ligeiro. A vítima encontrava-se no exterior da viatura.

No local estão os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz com três veículos e 11 operacionais.

As filas de carros estendem-se por mais de 1 quilómetro.