Capotamento na via rápida deixa trânsito congestionado
Um capotamento na via rápida, na zona do Caniço de Baixo, no sentido Funchal - Santa Cruz, está a deixar o trânsito congestionado.
Segundo o que foi possível aferir, do sinistro resultou um ferido ligeiro. A vítima encontrava-se no exterior da viatura.
No local estão os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz com três veículos e 11 operacionais.
As filas de carros estendem-se por mais de 1 quilómetro.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo