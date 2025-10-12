"O UNE foi, sem dúvida, o vencedor da noite", diz Luís Bettencourt

"O UNE foi, sem dúvida, o vencer da noite. Duplicámos a votação e o PS nem entrou". Foi desta forma que Luís Bettencourt, do movimento porto-santanse, reagiu aos resultados das eleições autárquicas deste domingo, 12 de Outubro.

Apesar de não conquistar a liderança do município, considera o resultado uma clara demonstração de confiança por parte dos eleitores.

“Vamos continuar a fazer o nosso trabalho de oposição. Não lideramos este município, mas vamos ser oposição ao PSD. É aquilo que temos feito durante todo este tempo e foi por isso que muitos porto-santenses nos duplicaram os votos, quer na Câmara, quer na Assembleia e, inclusive, também vamos ter membros na Junta de Freguesia”, afirmou.

Luís Bettencourt mostrou-se ainda confiante no futuro político do movimento, acreditando que o crescimento verificado nestas eleições é apenas o início de um novo ciclo.

“Não tenho dúvidas de que daqui a quatro anos teremos outros resultados”, concluiu.