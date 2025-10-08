Abrunhosa na despedida dos 'Concertos L'

Um dos grandes nomes da música portuguesa - Pedro Abrunhosa - estará hoje na Ponta do Sol, pelas 21h30, para uma residência artística única acompanhado por alguns dos músicos com quem tem vindo a partilhar diferentes momentos do seu percurso.

O artista é o protagonista do o último dos ‘Concertos L’, marcado para 9 de Outubro e que, excepcionalmente, irá acontecer meia hora mais cedo.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

10h00 - A 7.ª edição do MARIOFA – Festival de Marionetas e Outras Formas Animadas inicia hoje.

11h00 - Piratas Mudas. Museu de Arte Contemporânea

15h30 - Marionetas Musicais Casa de Saúde Câmara Pestana

19h00 - Cabaret Voltaire Teatro Municipal Baltazar Dias

10h00 - A Escola Secundária de Francisco Franco assinala o 'Dia da Escola' com uma cerimónia evocativa no Pavilhão Gimnodesportivo, presidida por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira;

10h00 às 16h15 - O auditório S. Bento Meni, do Instituto S. João de Deus, acolhe, hoje e amanhã, as XI Jornadas de Saúde Mental, que serão dedicadas ao tema 'Inovação e Cuidado. Desafios na Saúde Mental Contemporânea', uma forma de assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental;

15h00 - Machico celebra uma das festividades religiosas mais importantes da ilha, que anualmente atrai milhares àquele concelho, o Senhor dos Milagres. Pelas 15 horas existirá a missa para os romeiros e devotos do Senhor dos Milagres;

15h30 - Reunião semanal da Câmara Municipal da Ponta do Sol;

19h00 - Apresentação da X Rampa Sporting Club Santacruzense, na Sede do Sporting Club Santacruzense;

Agenda política

10h00 - Chega promove acções de rua no Funchal pelas 10 horas. Já pelas 15 horas estará na Placa Central em iniciativa pela freguesia da Sé;

11h30 - O RIR vai estar em campanha no Livramento;

11h00 - Iniciativa de campanha da CDU na Rua Dr. Fernão de Ornelas;

11h30- Acção política do JPP no Miradouro das Neves, em São Gonçalo;

11h30 - O Livre estará numa acção de campanha às 11h30 no Lombo dos Aguiares, às 18 horas no Largo do Phelps e às 19 horas promove uma campanha porta a porta;

17h00 - A Iniciativa Liberal estará numa acção de rua na zona da Ajuda;

17h30 - A coligação 'Funchal Sempre Melhor' promove a tradicional arruada pelas ruas da baixa do Funchal, seguida de um comício no Largo do Pelourinho, junto à Fortaleza de São Filipe. O ponto de encontro para a arruada está previsto pelas 17h30 junto ao Teatro Municipal Baltazar Dias;

18h00 - PAN estará em campanha junto ao Cristo Rei;

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 9 de Outubro. Dia Mundial dos Correios e Dia Mundial da Visão.

1261 - Nasce D. Dinis, filho de D. Afonso III e D. Beatriz, músico, escritor, rei de Portugal.

1803 - Um aluvião assola a ilha da Madeira e provoca a morte de centenas de pessoas, principalmente nos concelhos do Funchal, Machico, Ribeira Brava, Santa Cruz e Calheta.

1874 - Termina em Berna, na Suíça, o congresso constituinte da União Postal Internacional. Os 21 países participantes, entre os quais Portugal, assinam o acordo que dará origem à atual União Postal Universal, em 1875.

1938 - Holocausto: Noite dos Cristais -- a noite de 9 para 10 de novembro de 1938, em toda a Alemanha e Áustria, foi marcada pela destruição de símbolos judaicos. Sinagogas, casas comerciais e residências de judeus foram invadidas e os seus pertences destruídos. Esta noite marcou o início do Holocausto, que causou a morte a seis milhões de judeus na Europa até o final da Segunda Guerra Mundial.

1940 - Nasce o músico e artista gráfico britânico John Lennon, cofundador do grupo de rock "Beatles".

1962 - Independência do Uganda, protetorado britânico.

1975 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao físico nuclear soviético Andrei Sakharov.

1982 - Morre, com 86 anos, a britânica de origem austríaca Anna Freud, filha de Sigmund Freud (1856-1939), fundadora da psicanálise infantil.

1988 - Eleições para as Assembleias Regionais da Madeira e dos Açores. O PSD mantém a liderança nas regiões autónomas.

1997 - É aprovada, na Assembleia da República, a lei que prevê a criação das regiões administrativas.

2003 - Morre, aos 100 anos, o inventor português Júlio dos Santos Pereira, "Malhadeiras", responsável pela adaptação de uma debulhadora à limpeza, pesagem e embalagem de cereais.

2013 - A Oferta Pública de Venda de ações da ANA - Aeroportos de Portugal reservada aos trabalhadores da empresa, feita no âmbito da privatização, resulta na venda de 9.770 ações e gera um encaixe de 261.445,20 euros.

2022 - O maratonista etíope Andualem Shiferaw vence, pela terceira vez consecutiva, a Maratona de Lisboa, impondo um novo recorde da prova, que o próprio já tinha estabelecido no ano passado.

