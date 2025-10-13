II Festival Equestre animou na Quinta da Caldeira

A Quinta da Caldeira recebeu, no passado dia 12 de Outubro, o II Festival Equestre. Um evento que, conforme explica em nota à imprensa, "marcou mais um capítulo na história de um projecto que nasceu da vontade de fazer mais entre a Quinta da Caldeira - Centro de Apoio à Equitação Terapêutica e o CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil".

O festival, que assinalou três anos de actividade da Quinta, reuniu crianças, famílias e amigos num dia repleto de emoções, onde a superação, o entusiasmo e o espírito de equipa foram os grandes protagonistas". Quinta da Caldeira

A sessão de abertura contou com a presença de Isabel Freitas, em representação do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Gabriela Fernandes, directora técnica do Serviço Técnico de Educação Especial (STEE) da Direcção Regional de Educação, e Pedro Ideia, desportista com experiência em equitação, que integraram o júri do festival.

"A sua presença reforçou a importância desta iniciativa na promoção da inclusão, do bem-estar e das terapias assistidas por animais, destacando o papel fundamental da equitação terapêutica no desenvolvimento global das crianças com perturbações do neurodesenvolvimento", acrescenta a mesma nota.

Diz ainda que "actualmente, cerca de 60 crianças beneficiam semanalmente das sessões de equitação terapêutica na Quinta da Caldeira, e outras tantas participam em projectos lúdico-pedagógicos como o 'Sábados na Quinta', campos de férias, actividades temáticas e programas para escolas".

"Este espaço, onde os animais e a natureza são os verdadeiros anfitriões, tornou-se uma referência na promoção do desenvolvimento infantil e da inclusão através de experiências significativas ao ar livre", realça ainda.

Além disso, refere que "o festival foi também um momento de celebração e reconhecimento, com a entrega de medalhas a todas as crianças que, com coragem e determinação, mostraram o quanto o contacto com os cavalos pode transformar, ensinar e inspirar".

Por fim, diz que "a alegria partilhada, os aplausos das famílias e as lágrimas de emoção de quem assistiu deixaram todos com o coração cheio, confirmando que este projecto vai muito além da terapia".