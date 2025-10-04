O XXI Festival de Teatro de Machico inicia-se este domingo. O evento é promovido pelo Grupo de Teatro de Machico, contando com uma programação que promete envolver o público através de humor, crítica e reflexão.

O destaque de abertura é o Teatro de Rua Livralhada, às 11h45, no Largo da Igreja, pelo grupo Teatro Bolo do Caco, do Funchal. Trata-se de uma peça de teatro de rua de carácter satírico, com cerca de 40 minutos de duração, incluindo uma itinerância musical antes e um momento musical no encerramento do espectáculo.

Sinopse: “Mulher: Uma geração que pensa e duvida e questiona e critica não engole qualquer patranha que lhe queiram enfiar! Não obedece! Não se baixa! Não se cala! Uma geração que pensa é um perigo para a civilização ocidental e para o país! Homem: Abaixo os leitores! Morra a leitura PAM! Morra PUM!”.

Esta é uma criação de Mariana Faria e Xavier Miguel a partir dos textos Manifesto Anti-Leitura de José Fanha, Manifesto Anti-Dantas de Almada Negreiros, e das músicas de Zeca Afonso e Manuel Freire.

Um revoltado grupo de personagens revela em tom de manifesto os perigos dos livros e dos escritores, fazendo uma apologia da literatura através de uma linguagem satírica e pejada de ironia. Dizendo no fundo e em meias-palavras: Abaixo esta geração de não-leitores! Basta Pim Basta!". Teatro Bolo do Caco

Até ao dia 8 de Novembro irão decorrer outras peças protagonizadas por grupos da Madeira, continente e Letónia.

Quanto à agenda, há mais para este dia:

01h00 às 12h30: 9.ª edição do Ultra Trail Madeira - Banana da Madeira;

09h00: Chega Madeira realiza acção de rua na freguesia de São Gonçalo;



10h00: Secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marca presença na abertura da sexta edição da Mostra do Bolo do Caco e do Pão Caseiro, nos Jardins de Santa Luzia;

10h30: CDU leva a cabo iniciativa política para abordar os problemas de mobilidade e a prevenção de incêndios no concelho de Santa Cruz, junto à igreja do Rochão, freguesia da Camacha;

11h00: PAN Madeira (candidatura Santa Cruz) promove iniciativa no Mercado do Santo da Serra, junto à Igreja;

11h00 : CAB joga com o Imortal da Liga feminina de basquetebol, no Pavilhão do CAB;

11h00 às 21h00: 4.ª edição da Festa da Escola da Vila, na Escola da Vila do Porto Santo;

11h30: Circuito Faial 4, 4ª prova do Troféu de Karting da Madeira - Perfection Motorsport 2025, no Kartódromo do Faial;

12h00 às 21h00: Festa de Outono - Festa em Honra a Nossa Senhora do Perpétuo, na Igreja do Socorro;

15h00 às 21h00: Festa do Santíssimo Sacramento e N.ª Senhora do Rosário;

15h00/18h00: Livre aborda habitação e degradação dos bairros da Sociohabita, no Bairro do Canto do Muro;



15h00/18h15: Madeira Ocean Challenge 2025, no Seixal.



Principais acontecimentos registados no dia 5 de Outubro, Dia da Implantação da República Portuguesa e Dia Mundial do Professor:

1143 - O Tratado de Zamora estabelece a independência do Reino de Portugal. É assinado por Afonso Henriques, Afonso VII de Castela e um representante do Papa.

1582 - Entra em vigor o Calendário Gregoriano estabelecido pela Bula de Gregório XIII "Inter gravissimas" de 24 de Fevereiro de 1582. O calendário avança 10 dias.

1799 -- Morre, aos 68 anos, o magistrado e poeta António Diniz da Cruz e Silva, autor de "O Hissope" e um dos fundadores da Arcádia Lusitana ou Ulissiponens.1864 - Nasce Louis Lumière, inventor francês e fabricante de equipamentos fotográficos, criou com o irmão Auguste uma câmara e um projector de cinema, Cinématographe.

1880 - Morre, aos 61 anos, o compositor francês de origem alemã Jacques Offenbach, autor da ópera "Os Contos de Hoffmann".

1910 - A República Portuguesa é proclamada da varanda da Câmara Municipal de Lisboa por José Relvas. Portugal soma 767 anos de independência.

1911 - Primeira tentativa de levantamento monárquico no Norte, sob o comando de Paiva Couceiro.

1950 -- Futebol: O Sporting venceu o Benfica por 8-1, no estádio José de Alvalade, em Lisboa.

1962 - Os Beatles editam o primeiro disco "Love me Do".

- Estreia de James Bond. Bond, também conhecido pelo código 007, um agente secreto fictício do serviço de espionagem britânico MI-6, criado pelo escritor Ian Fleming em 1953.

1969 - A cadeia de televisão BBC estreia a série Monty Python's Flying Circus.

1974 -- É inaugurada a primeira ponte terrestre entre a península de Macau e a ilha da Taipa, Nobre de Carvalho, conhecida também por ponte Macau-Taipa ou ponte velha, um dos últimos empreendimentos do Estado Novo no território, projetada pelo engenheiro Edgar Cardoso (1913-2000).

1980 - Eleições Legislativas em Portugal. A coligação Aliança Democrática, constituída pelo PPD, CDS e PPM, obtém a primeira maioria absoluta no Parlamento, em sufrágio livre e universal.

1983 - É inaugurado o monumento de homenagem a Bernardino Machado, duas vezes Presidente na I República, de outubro de 1915 a dezembro de 1917 e de dezembro de 1925 a maio de 1926.

- O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao líder sindical polaco Lech Walesa.

- O comité internacional da Cruz Vermelha anuncia a suspensão da atividade em Timor-Leste, pelas restrições impostas pela Indonésia.

1984 - É inaugurado o monumento de Coimbra a António José de Almeida, antigo Presidente da República, fundador do Partido Evolucionista e do jornal República.

1988 - Homenagem no Porto a Afonso Costa, político determinante da I República. Estabeleceu o Estado laico em Portugal.

- O Chile recusa, em referendo, a permanência no poder do ditador Augusto Pinochet.

1989 - Chega a Hof, sudeste da Alemanha Federal, o primeiro "comboio da liberdade" com refugiados de países de Leste.

- O Prémio Nobel da Paz é atribuído a Dalai Lama, líder espiritual do Tibete no exílio.

1991 - A União Soviética passa a integrar o FMI (Fundo Monetário Internacional) anuncia, em Moscovo, Rússia, o director executivo do FMI Charles Camdessus.

1995 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao poeta e ensaísta irlandês Seamus Justin Heaney.

1996 - Decorre, em Sarajevo, a cerimónia inaugural da residência colegial e do Parlamento da Bósnia, que integra muçulmanos, sérvios e croatas.

2000 - Queda do regime de Slobodan Milosevic, na Jugoslávia.

2002 - O presidente da Autoridade Palestiniana, Yasser Arafat, promulga uma lei aprovada pelo Conselho Legislativa Palestiniano (CLP, parlamento) em que proclama Jerusalém como capital do futuro Estado palestiniano.

2003 - Presidenciais na Tchechénia. É eleito o único concorrente, Akhmad Kadirov, chefe da administração pró-russa.

2004 - O Prémio Nobel da Física é atribuído aos norte-americanos David J. Gross, David Politzer e Frankl Wilczeck, pelos seus trabalhos de física atómica e pelos estudos sobre os aceleradores de partículas.

2005 - O Prémio Nobel da Química é atribuído ao francês Yves Chauvin e aos norte-americanos Robert H. Grubbs e Richard R. Schrock, pelas investigações na área da Química Orgânica, pelo desenvolvimento da metátese em síntese orgânica.

- Morre, aos 88 anos, Álvaro Domecq y Diez, ganadero espanhol.

2006 - A Comissão Europeia adota as novas disposições em matéria de segurança para as viagens de avião, como a restrição de transporte de líquidos a bordo.

- O escritor Wanhenga Xito, pseudónimo do deputado Mendes de Carvalho, a bailarina Ana Guerra Marques e a Banda Maravilha vencem o Prémio Nacional de Cultura e Artes de Angola.

2008 - Pelo menos 65 pessoas morrem e mais de 100 ficam feridas num sismo no sul do Quirguistão, perto da fronteira com a China.

2010 -- Morre, aos 77 anos, no centenário da República, o general Hugo Manuel Rodrigues dos Santos, militar de Abril e antigo presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol e da Assembleia Geral da Associação de Basquetebol de Lisboa.

- O Prémio Nobel da Física é atribuído aos pesquisadores russos Andre Geim e Konstantin Novoselov, da Universidade de Manchester, Reino Unido, responsáveis pela descoberta do grafeno, a forma bidimensional do carbono.

2011 - A Academia Sueca distingue com o Prémio Nobel da Química o cientista israelita Daniel Shechtman pela sua descoberta de quasi-cristais (fundamentalmente modificou a conceção de um sólido para os químico)

-- Morre, aos 66 anos, Steve Jobs, cofundador, presidente e diretor executivo da Apple Inc. e diretor executivo da empresa de animação por computação gráfica Pichar.

2012 -- Morre, com 87 anos, Claude Pinoteau, realizador francês que revelou as atrizes Isabelle Adjani e Sophie Marceau.

2014 - Alguns milhares de professores desfilam em direção ao Chiado, em Lisboa, para contestar a política do Governo para a Educação e pedir a demissão do ministro da Educação Nuno Crato.

2015 -- Morre, aos 67 anos, Henning Mankell, escritor sueco, mais conhecido pelos seus romances policiais.

- Morre, com 65 anos, Chantal Akerman, realizadora belga, autora de filmes como "A cativa", "Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles" e "Os encontros de Anna".

2017 -- Morre, aos 86 anos, Armando Anjos, artista plástico, nome da pintura figurativa contemporânea.

- Morre, com 86 anos, o realizador de cinema António de Macedo.

- Morre, aos 70 anos, Anne Wiazemsky, atriz e escritora francesa de origem alemã, ex-companheira do cineasta Jean-Luc Godard e protagonista dos seus filmes "Fim-de-semana" (1967), "Le Gai Savoir" (1969) e "Tudo Vai Bem" (1972), revelada pela atuação em "Peregrinação Exemplar", de Robert Bresson (1966).

- Morre, aos 82 anos, Ruth Escobar, atriz e produtora natural do Porto, conhecida pela sua carreira no Brasil.

2018 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao médico congolês Denis Mukwege e à ativista de Direitos Humanos iraquiana Nadia Murad.

2019 - O bispo Tolentino Mendonça torna-se cardeal numa cerimónia no Vaticano. É o 6.º cardeal português deste século e o 46.º da história.

- Morre, aos 62 anos, Philippe Vandevelde, que assinava com o pseudónimo Philippe Tome, autor belga de banda desenhada, um dos pais de "Spirou".

2020 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos cientistas norte-americanos Harvey J. Alter e Charles M. Rice e ao britânico Michael Houghton, pela "contribuição decisiva para a luta contra a hepatite transmitida pelo sangue, um grande problema de saúde global que provoca cirrose e cancro do fígado em pessoas de todo o mundo".

2021 - A Academia sueca atribui o Prémio Nobel da Física ao Japonês-americano Syukuro Manabe, ao alemão Klaus Hasselmann e ao italiano Giorgio Parisi, pelos contributos pioneiros na compreensão dos sistemas físicos complexos, na área do clima.

- O ciclista João Matias sagra-se vice-campeão nos Europeus de ciclismo de pista, em Grenchen, Suíça, conquistando a primeira medalha lusa na prova.

-- Morre, aos 81 anos, o escritor Cristóvão de Aguiar. Venceu, entre outros, o Prémio Ricardo Malheiros da Academia das Ciências de Lisboa, o Grande Prémio de Literatura Biográfica da Associação Portuguesa de Escritores/Câmara Municipal do Porto e o Prémio Literário Miguel Torga/Cidade de Coimbra. Em 2001 foi agraciado com a Ordem do Infante D. Henrique.

2022 -- O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, promulga a anexação à Rússia das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, de acordo com dois decretos publicados no portal oficial russo de informações jurídicas.

- A Federação Portuguesa de Futebol e a Real Federação Espanhola de Futebol incluem a Ucrânia na candidatura para o Mundial2030 de futebol, oficializam as federações dos dois países ibéricos em conferência de imprensa, na sede da UEFA.

- O Sporting conquista a Supertaça feminina de râguebi após vencer a AEES Agrária, por 31-10, no Jamor, em Lisboa, juntando o primeiro troféu da época 2022/23 aos títulos de campeãs nacionais e Taça de Portugal da época anterior.

- A AJM/FC Porto, campeã nacional, conquista pela quarta vez consecutiva a Supertaça feminina de voleibol, ao derrotar o Leixões vencedor da Taça de Portugal, por 3-2, em Santo Tirso, Porto.

2023 - O Prémio Nobel da Literatura de 2023 é atribuído ao dramaturgo, ficcionista e poeta norueguês Jon Fosse, pelas suas "peças inovadoras e prosa que dá voz ao indizível".

- Morre, aos 72 anos, Miguel Reis, advogado e jornalista, passou pelo Jornal de Notícias, A Luta, Portugal Hoje e RDP Internacional. Um dos fundadores da Associação dos Jornalistas Europeus, e membro do Conselho de Imprensa e da Alta Autoridade para a Comunicação Social.

Este é o ducentésimo septuagésimo nono dia do ano. Faltam 87 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia: "Eduquemos cidadãos, não príncipes", Bernardino Machado (1851-1944), político português, presidente da República.