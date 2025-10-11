 DNOTICIAS.PT
Madeira

Manhã para libertar a mente e relaxar o corpo na Quinta Magnólia

O ‘Wanderlust’, o maior movimento global de bem-estar, decorre hoje no Funchal, integrado na programação do Festival da Natureza

Os jardins da Quinta Magnólia, no Funchal, converteram-se, esta manhã, no anfiteatro, do maior movimento global de bem-estar e ‘mindful living’. Falamos, claro, do ‘Wanderlust’.

Após a 9.ª edição de Lisboa no Parque Eduardo VII, o vento desembarcou, hoje, na Madeira, integrando a programação do Festival da Natureza.

O ‘Wanderlust’ arrancou às 10 horas, no palco principal, com o Triatlo Mindful, que inclui aulas de yoga com Filipa Veiga e ‘Yoga with Freddie’, meditação com Ana Lúcia, e termina com ‘House Dance’ animada por Joana Harris.

 A programação estende-se pela tarde com palestras de Noor Palma, Manuel Pinto Coelho, Sofia Castro Fernandes e Madalena Jesus.

os participantes podem ainda experimentar aerial yoga, hoop dancing, sound healing pilates e formação em ayurveda para professores.

Organizado pela Soma, com apoio do Governo Regional através da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, o evento integra o Festival da Natureza que arrancou terça-feira, dia 7 de Outubro e termina amanhã, dia 12. O DIÁRIO é media partner do evento.

 “Em tempos de constante mudança, o ‘Wanderlust’ celebra a felicidade e o bem-estar. Acreditamos que encontrar equilíbrio interior é essencial para uma vida plena. O nosso compromisso é proporcionar um espaço onde todos possam explorar práticas que promovam saúde, alegria e conexão”, sublinha o responsável pelo ‘Wanderlust’ Portugal, Nuno Carvalho.

Criado em 2009, o ‘Wanderlust’ está hoje presente em mais de 20 países, reunindo milhares de pessoas que procuram inspiração, equilíbrio e uma vida mais saudável.

