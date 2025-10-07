Festival da Natureza começa hoje com actividades no ar, em terra e no mar

Arranca, hoje, a segunda edição do Festival da Natureza.

O evento – que decorre entre os dias 7 e 12 de Outubro, com actividades no ar, em terra e no mar – assume-se como uma aposta da Região Autónoma da Madeira na promoção do turismo activo e de bem-estar.

Apesar de constituir um dos mais recentes cartazes do calendário de animação turística na Madeira, criado em 2024, este festival oferece um leque diversificado de actividades desportivas para quem procura conjugar aventura e beleza natural.

A edição deste ano envolve 9 dos 11 concelhos da Madeira, neste caso: Funchal, Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Porto Moniz, Santana, Machico, Santa Cruz, Porto Santo e, pela primeira vez, a Calheta.

Há também novidades no que toca às actividades, que este ano serão 17: mergulho, silent yoga, sub yoga, pilates, passeios de barco, coasteering, stand-up paddle, canoagem, surf, canyoning, cross training, exposições, trail running, caminhadas, meditação, caiaque e orientação.

O cartaz inclui também uma visita guiada às vinhas do Tico, no Porto Moniz, provas de produtos regionais, entre outras atracções.

O evento reforça a vertente de wellness e bem-estar, com destaque para o Wanderlust, maior evento de yoga e lifestyle do mundo, que decorre a 11 de Outubro, entre as 10 e as 19h30, na Quinta Magnólia, no Funchal.

Entre os destaques do programa estão ainda a segunda edição do Madeira Whale Fest e o Echoo Madeira Nature Fest.

Madeira Nature Fest regressa este mês ao Chão das Feiteiras O 'ECHOO Madeira Nature Fest' regressa nos dias 11 e 12 de Outubro ao Chão das Feiteiras, como parte integrante do programa oficial do Festival da Natureza da Madeira, sob a alçada da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

Consulte aqui o programa completo.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 Sessão de abertura da XII International Conference on Marine Bioinvasions (ICMB XII), que decorre entre os dias 7 e 9 de Outubro, no Hotel VidaMar, Funchal. Estão confirmadas as presenças do presidente do Governo Regional da Madeira, do reitor da Universidade da Madeira e do director nacional do MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente.

Mais de 250 cientistas e decisores oriundos de 30 países reúnem-se nesta iniciativa internacional promovida pelo Comité Científico da Sociedade para o Estudo de Bioinvasões Marinhas e pelo Comité Organizador Local - MARE-Madeira, ARDITI e UMa - para discutir os mais recentes avanços científicos e estratégicos para a gestão global de espécies marinhas não-indígenas, no sentido da cooperação e desenvolvimento de soluções eficazes e sustentáveis.

Madeira acolhe conferência internacional sobre bioinvasões marinhas Organizada pela MARE-Madeira, ARDITI e UMa, esta é a "maior e mais prestigiada" conferência do género

10h00 O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o juiz conselheiro ireneu Cabral Barreto, recebe, em audiência, no Palácio de São Lourenço, a embaixadora da República da Costa do Marfim em Portugal, Annick Josiane Capet-Bakou. Mais tarde, pelas 16 horas, recebe também o director- geral da Autoridade Marítima e comandante-geral da Polícia Marítima, o vice-almirante Chaves Ferreira.

10h15 O Sindicato de Professores da Madeira (SPM) irá reunir-se com a secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes no Palácio do Governo (Avenida Zarco). Após o encontro, o SPM irá promover uma conferência de imprensa, na Avenida Arriaga, agendada para as 11h30.

15h30 Sessão Comemorativa do 490.º Aniversário da Santa Casa da Misericórdia da Calheta.

17h00 Clube de Montanha do Funchal apresenta13.ª edição do KM Vertical do Fanal, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Moniz.

19h00 Celebração da novena e missa em honra de Nossa Senhora do Rosário. A celebração será cantada pelo grupo coral da Paróquia da Ilha, pelas 19 horas, na igreja local.

Paróquia da Ilha em festa no primeiro fim-de-semana de Outubro A Freguesia da Ilha, no primeiro fim-de-semana de Outubro, dias 3, 4 e 5, acolhe as Festas do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário.

POLÍTICA | Campanha Autárquicas

Foto Shutterstock

MPT

09h30: Acção Política no Miradouro da Achada, no Funchal.

LIVRE

09h30 Acção de Campanha para abordar o PDM no Miradouro do Curral dos Romeiros, no Funchal.

11h30 Acção de Campanha dedicada ao Ambiente, na ETAR do Funchal.

19h00 Campanha porta-a-porta.

CH

10h00 Acções de rua no Funchal.

15h00 Conferência de imprensa na Estrada Monumental (junto à Pastelaria Penha Águia).

RIR

11h00 Acção política no Monte (Vereda do Miradouro, em direcção ao Livramento).

BE

11h30 Iniciativa política na Rua das Pretas, no Funchal.

CDU

12h30 Campanha em São Pedro, no Funchal (junto à Capela de S. João).

18h00 Iniciativa de campanha eleitoral no Bairro da Bemposta, da qual o cabeça-de-lista à Câmara Municipal de Machico, Agostinho Carvalho, será o porta-voz.

IL

15h00 Acção de rua, no Funchal, com distribuição de flyers e canetas na Praça do Município, Rua João Tavira e Teatro.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 07 de Outubro. Dia Nacional dos Castelos, Dia Mundial do Algodão e Dia Mundial do Trabalho Digno:

1806 - O papel químico é patenteado pelo inglês Ralph Wedgewood.

1849 - Morre, com 40 anos, o escritor norte-americano Edgar Allan Poe, autor de "O Corvo" e "Os Crimes da Rua da Morgue", precursor da moderna literatura policial.

1885 - Nasce o físico dinamarquês Niels Henrik David Bohr, Nils Bohr, Prémio Nobel da Física em 1992, fundador da Mecânica Quântica.

1922 - Nasce, na Costa de Caparica, António Gonçalves Ribeiro conhecido por Tarzan ou, entre os pescadores, por Roaz. Durante o longo período em que é nadador salvador salva a vida a mais de 400 pessoas.

1931 - Nasce o bispo sul-africano Desmond Mpilo Tutu, Prémio Nobel da Paz em 1984.

1932 - Revolta do Regimento de Infantaria de Bragança contra a Ditadura Nacional. O levantamento será sufocado.

1935 - A Sociedade das Nações declara Itália país agressor na Abissínia, atual Etiópia.

1940 - II Guerra Mundial. As forças alemãs de Adolf Hitler invadem a Roménia.

1949 - A Alemanha Oriental passa a designar-se República Democrática Alemã.

1950 - Guerra da Coreia. A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) aprova o avanço das forças aliadas para norte do Paralelo 38.

1963 - Os Estados Unidos, o Reino Unido e a URSS concordam com a suspensão de experiências de armamento nuclear.

1974 - Um cliente do supermercado Marsh's em Troy, no estado norte-americano de Ohio, faz a primeira compra de um produto com código de barras.

1983 - Primeira visita do Presidente moçambicano Samora Machel a Portugal.

1984 -- O Papa João Paulo II manifesta-se contra o crime organizado, citando a Máfia pela primeira vez.

1985 - Um comando palestiniano sequestra o paquete italiano Achille Lauro, com 454 pessoas a bordo.

1986 - Sai, no Reino Unido, a primeira edição do diário britânico "The Independent", o primeiro jornal não tabloide de grande circulação lançado no século XX.

1989 - O Partido Comunista Húngaro renuncia ao marxismo, em congresso, optando pela via do "socialismo democrático".

1991 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos cientistas alemães Erwin Neher e Bert Sakmann.

1992 - O líder do grupo terrorista peruano Sendero Luminoso, Abimael Guzman, é condenado a prisão perpétua por um tribunal militar do Peru.

1993 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à escritora norte-americana Toni Morrison, autora de "Amada".

2000 - Vojislav Kostunica assume a Presidência da República Federativa da Jugoslávia.

2001 - Guerra do Afeganistão. Forças britânicas e norte-americanas iniciam ataque às bases talibã.

2002 - O futebolista Cristiana Ronaldo marca os primeiros golos pelo Sporting.

2003 - Morre, aos 100 anos, Eleanor Lambert, pioneira da moda nos Estados Unidos.

2004 - Atentados à bomba em instalações turísticas na estância de Taba, na península do Sinai, em Ras Soltane, Egito, causam mais de 40 mortos e 124 feridos.

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à escritora austríaca Elfriede Jelinek.

2005 -- O Prémio Nobel da Paz é atribuído à Agência Internacional da Energia Atómica e ao seu diretor-geral Mohamed ElBaradei, pelos "esforços para impedir que energia nuclear seja usada para fins militares e garantir que a destinada a fins pacíficos seja usada da maneira mais segura possível".

A organização Médicos Sem Fronteiras anuncia ter localizado "mais de 600 imigrantes ilegais abandonados à sua sorte no deserto do sul de Marrocos", após terem sido expulsos dos enclaves espanhóis de Ceuta e Melilla.

2006 - A atleta Vanessa Fernandes sagra-se pela primeira vez campeã da Europa de duatlo, em Rimini, Itália.

- Têm início em Macau os primeiros Jogos da Lusofonia, em que participam cerca de mil atletas de 12 países e regiões.

- Morre, com 48 anos, Anna Politkovskaia, jornalista russa, autora de "A Rússia de Putin". Foi assassinada à porta de casa, em Moscovo, Rússia.

2007 - A maratona de Chicago no estado de Illinois, Estados Unidos, corrida sob intenso calor e humidade, fica enlutada pela morte de uma pessoa, enquanto outras 250 tiveram de ser hospitalizadas.

2008 - Os ministros das Finanças da União Europeia acordam aumentar para 50 mil euros a garantia dos depósitos em caso de falência de uma entidade.

- Portugal reconhece formalmente o Kosovo, tornando-se o 48.º país do mundo e o 22.º da União Europeia a reconhecer a independência da antiga província sérvia, declarada unilateralmente há quase oito meses.

- O Comité Nobel da Academia Real Sueca atribui o Prémio Nobel da Física a dois japoneses, os profs. Makoto Kobayashi e Toshihide Maskawa e ao norte-americano de origem japonesa, o prof. Yoichiro Nambu, por trabalhos na área da Física Teórica de Partículas.

2009 - O Prémio Nobel da Química é atribuído aos norte-americanos Venkatraman Ramakrishnan e Thomas Steitz e à israelita Ada Yonath, por trabalhos sobre "a estrutura e a função do ribosoma", que fabrica as proteínas.

2010 - O Prémio Nobel de Literatura é atribuído ao escritor peruano Mario Vargas Llosa.

2011 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído a três mulheres: Presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirlea; ativista Leymah Gbowee, também liberiana; e jornalista e ativista iemenita Tawakkul Karman.

- Morre, aos 85 anos, Ramiz Alia, último Presidente comunista da Albânia a quem é atribuída a abertura à democracia de um dos sistemas políticos mais isolacionistas do mundo.

2012 - O Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, vence as eleições presidenciais com 54,42% dos votos.

- Morre, aos 82 anos, Aquilino Ribeiro Machado, engenheiro, militante e cofundador do PS. Foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Lisboa democraticamente eleito.

2013 - Os norte-americanos James E. Rothman e Randy W. Schekman e o alemão Thomas C. Südhof vencem o Prémio Nobel da Medicina, pelas suas descobertas sobre como as células organizam o seu sistema de transporte.

- Morre, aos 68 anos, Patrice Chéreau, encenador francês e um dos mestres da cena europeia durante mais de 40 anos, tanto no cinema como no teatro e na ópera.

- Morre, com 93 anos, Ovadia Yosef, influente rabino israelita líder da comunidade sefardita e do partido ultra-ortodoxo Shas.

2014 - O Prémio Nobel da Física é atribuído aos japoneses Isamu Akasaki e Hiroshi Amano, da Universidade de Nagóia, no Japão, e Shuji Nakamura, da Universidade de Califórnia - Santa Barbara, pela invenção do díodo eletroluminescente, LED azuis.

- Morre, com 86 anos, a atriz norte-americana Marian Seldes, considerada uma das referências do teatro da Broadway.

2015 - A SIVA, representante da Volkswagen, Audi e Skoda em Portugal, admite que a Autoeuropa produziu carros com dispositivos que falseiam os resultados das emissões de gases poluentes.

2018 - O candidato Jair Bolsonaro (PSL, extrema-direita) vence a primeira volta das eleições Presidenciais no Brasil, com 46% dos votos, e Fernando Haddad (PT, esquerda) fica em segundo lugar, com 29%.

- O partido Ação Democrática Independente vence as eleições legislativas em São Tomé e Príncipe, alcançando 25 mandatos no parlamento, seguindo-se o MLSTP-PSD, com 23 eleitos.

- Morre, aos 93 anos, Odete Ferreira, ex-presidente da Comissão Nacional de Luta Contra a Sida, pioneira na investigação da doença em Portugal.

2019 - Morre, aos 87 anos, Manuela Silva, economista, ex-secretária de Estado para o Planeamento no I Governo constitucional, presidente do Movimento Internacional dos Intelectuais Católicos, presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz.

2020 - A Real Academia Sueca das Ciências atribui o Prémio Nobel da Química à francesa Emmanuelle Charpentier e à norte-americana Jennifer Doudna, pela criação de um método de edição do genoma. Este método de engenharia genética permite "reescrever o código da vida".

- O ugandês Joshua Cheptegei bate em Valência o recorde do mundo dos 10.000 metros, com a marca de 26.11,00 minutos, retirando assim da lista de máximos o etíope Kenenisa Bekele.

- A etíope Letensebet Gidey bate em Valência, Espanha, o recorde do mundo dos 5.000 metros, completando a légua em pista em 14.06,62 minutos, quase cinco segundos abaixo do anterior máximo, que durou 12 anos.

- Morre, aos 77 anos, Mario Molina, cientista mexicano, laureado com o prémio Nobel da Química em 1995 pelas descobertas sobre os danos causados na camada de ozono da atmosfera.

2021 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor britânico nascido em Zanzibar Abdulrazak Gurnah.

- A seleção portuguesa de futebol de sub-21 alcança o melhor resultado da sua história, ao golear o Liechtenstein por 11-0, em partida do grupo D de qualificação para o campeonato da Europa de 2023, em Vizela, Braga.

- O ciclista Rui Oliveira sagra-se campeão europeu de 'scratch' no campeonato da Europa de ciclismo de pista, em Grenchen, Suíça, somando a terceira medalha para Portugal na competição.

2022 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído a Ales Bialiatski, da Bielorrússia, e às organizações de defesa dos direitos humanos Memorial, da Rússia, e Centro de Liberdades Civis, da Ucrânia.

2023 - O grupo islâmico palestiniano Hamas lança um ataque surpresa contra o território israelita a partir da Faixa de Gaza, com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar. Numa rara declaração pública o líder do braço armado do Hamas, Mohammed Deif, afirma que 5.000 foguetes foram disparados contra Israel durante a madrugada, para dar início à "Operação Tempestade Al-Aqsa", "Decidimos dizer basta", apelando a todos os palestinianos para confrontarem Israel. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declara, num vídeo difundido nas suas redes sociais, "Cidadãos de Israel, estamos em guerra. Não numa operação, não são rondas de combates, é uma guerra", Israel está "em guerra" com o Hamas.

- O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) sagra-se tricampeão mundial de Fórmula 1, no Grande Prémio do Qatar, em Losail, Qatar.

2024 - O prémio Nobel da Medicina é atribuído aos norte-americanos Victor Ambros e a Gary Ruvkun pela descoberta do microRNA - um princípio fundamental que rege a regulação da atividade genética.

- Morre, aos 73 anos, Johan Neeskens, futebolista neerlandês, fez parte da equipa do Ajax que conquistou três Taças dos Campeões Europeus consecutivas.

PENSAMENTO DO DIA

O binómio de Newton é tão belo como a Vénus de Milo. O que há é pouca gente para dar por isso Fernando Pessoa/ Álvaro de Campos (1888-1935), poeta português

Este é o ducentésimo octogésimo primeiro dia do ano. Faltam 85 dias para o termo de 2025.