Quinta da Caldeira promove o II Festival Equestre este domingo

A Quinta da Caldeira – Centro de Apoio à Equitação Terapêutica realiza no próximo domingo, 12 de Outubro, pelas 10h30, o II Festival Equestre da Quinta da Caldeira, um evento que celebra o cavalo, a natureza e a inclusão.

Em nota enviada a Quinta da Caldeira refere que o programa contará com demonstrações equestres, a tradicional prova dos pequenos cavaleiros, actividades para famílias e momentos de convívio entre crianças, famílias, terapeutas e comunidade. A sessão de abertura será presidida por Isabel Freitas, em representação do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

O júri será composto por personalidades de reconhecida competência nas suas áreas: Pedro Ideia, desportista com vasta experiência em equitação; Cidália Freitas, fisioterapeuta pediátrica do CRESCER - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil; e Gabriela Fernandes, directora técnica do Serviço Técnico de Educação Especial (STEE) da Direção Regional de Educação da Madeira.

"O Festival Equestre da Quinta da Caldeira pretende evidenciar a importância das intervenções terapêuticas assistidas por cavalos no desenvolvimento físico, emocional e social das crianças, em especial daquelas com perturbações do neurodesenvolvimento e condições neurológicas. A equitação terapêutica é uma abordagem com crescente suporte científico, promovendo melhorias na regulação postural, equilíbrio, coordenação motora, comunicação, atenção e interação social2, lê-se em nota enviada.

Através deste evento, a Quinta da Caldeira pretende reafirmar a sua missão de promover a inclusão e o bem-estar, utilizando o cavalo como mediador terapêutico e agente de transformação no processo de desenvolvimento humano.