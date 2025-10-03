Madeira com taxa de ocupação hoteleira de 91% por altura do Festival da Natureza

O Festival da Natureza decorre entre os dias 7 e 12 de Outubro, com actividades no ar, em terra e no mar, reforçando a aposta da Região Autónoma da Madeira na promoção do turismo activo e de bem-estar. Por esta altura, a taxa de ocupação hoteleira é de 91%. Uma percentagem superior à do ano passado, conforme deu conta o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, durante a apresentação do evento que decorreu, esta tarde, na Quinta Magnólia.

"Depois da auscultação que fizemos, temos uma taxa de ocupação de 91%, superior à do ano passado, que foi de 89%", revelou.

De acordo com o governante, a edição deste ano envolve mais um concelho, neste caso, a Calheta.

“Este ano temos uma particularidade: conseguimos levar o evento a mais um concelho, envolvendo um total de nove”, disse. Além da Calheta participam nesta edição o Funchal, Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Porto Moniz, Santana, Machico, Santa Cruz e Porto Santo.

Há também novidades no que toca às actividades. O governante avançou que serão realizadas um total de 17, "mais quatro do que na edição do ano passado". Entre as actividades previstas estão "as quatro novidades deste ano", nomeadamente mergulho, silent yoga, sub yoga e pilates". Integram ainda a programação passeios de barco, coasteering, stand-up paddle, canoagem, surf, canyoning, cross training, exposições, trail running, caminhadas, meditação, caiaque e orientação.

O evento reforça a vertente de wellness e bem-estar, que passa a integrar a programação oficial. Destaque para o Wanderlust, maior evento de yoga e lifestyle do mundo, que decorre a 11 de Outubro, entre as 10 e as 19h30, na Quinta Magnólia. Entre os destaques do programa estão a segunda edição do Madeira Whale Fest, que sublinha a importância cultural e económica dos cetáceos, e o Echoo Madeira Nature Fest.

Eduardo Jesus revelou ainda que o Festival da Natureza tem capacidade para acolher até "3 mil" participantes, contando com uma estrutura organizativa que envolve cerca de "280 pessoas".

As inscrições nestas actividades estão disponíveis no site do festival, sendo de carácter obrigatório. Algumas são gratuitas, nomeadamente no Porto Santo, enquanto outras têm um custo associado.

O investimento é de 192 mil euros, mais 12% do que no ano passado devido às novidades apresentadas para esta edição de 2025.