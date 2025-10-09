Festival da Natureza chega ao Porto Santo com sessão de ioga
O programa 'Wanderlust', integrado no Festival da Natureza, esteve, hoje, no Porto Santo.
Eram 19 horas quando o ioga 'invadiu' o areal junto ao cais da cidade na ilha dourada, para dezenas de pessoas de dedicarem a esta prática ancestral indiana.
A monitora da 'Yoga with Freddie' disse ao DIARIO que o Porto Santo, pela natureza e calma, "é um excelente complemento, uma vez que esta iniciativa está inserida no Festival da Natureza e a ilha tem este magnifico areal, que não encontramos na ilha da Madeira, por isso viemos ao Porto Santo para praticar ioga nesta linda praia".
Com "o mar, a areia e esta calma que o Porto Santo tem por natureza", diz a monitora que "o ioga propicia-se para fazer muito bem".
Esta não é a primeira vez que esta prática acontece no Porto Santo, sendo que há já alguns anos existem aulas regulares de ioga na ilha dourada, que têm uma grande adesão, sobretudo pelo público feminino.