'A Matemática da Vida II' amanhã no Museu da Electricidade
O Museu da Electricidade – Casa da Luz vai receber, amanhã, 4 de Outubro, às 10 horas, a sessão de lançamento da mais recente obra de Catarina Gomes, intitulada 'A Matemática da Vida II – Com Amor nos enamoramos, transformamos e libertamos'.
Esta obra propõe uma reflexão poética e transformadora sobre a vida, o amor e a capacidade humana de se renovar e libertar através das relações e experiências.
A apresentação insere-se na missão cultural do Museu da Electricidade em promover o acesso à literatura e à reflexão crítica, acolhendo autores contemporâneos e proporcionando ao público madeirense oportunidades de contacto directo com os criadores.