“Abandono, infestantes e desordem” imperam nas serras

Carlos Coelho, presidente da assembleia Municipal da Ponta do Sol, começou por “homenagear todos os amigos da Ponta do Sol” e expressar “orgulho imenso ouvir falar bem da Ponta do Sol”, antes de abordar o rescaldo do recente incêndio “tragédia que nos colocou todos à prova”.

O autarca do PS criticou as “políticas florestais” que tem vindo a ser praticada na Região, culpando quem trocou as pessoas e o gado nas serras por “abandono, infestantes e desordem”, disse.