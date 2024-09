Abateu parte da estrada do Caminho do Pinheiro das Voltas

Parte da estrada do Caminho do Pinheiro das Voltas, acima do bar 'Os Castrinhos', no Funchal, abateu este sábado, deixando apenas uma das vias em funcionamento.

Segundo o que foi possível aferir, a via só permite a passagens de carros ligeiros pequenos, não sendo assim recomendada a circulação de pesados.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram ao local sinalizar o espaço, tendo informado as autoridades competentes desta ocorrência.