Madeirense entre as 55 mulheres mais poderosas nos negócios do país

A empresária madeirense Candy Flores faz parte da lista das 55 mulheres portuguesas mais poderosas nos negócios em 2024, segundo a Forbes.

Das 11 categorias avaliadas, a empreendora madeirense surge na quinta posição das mulheres mais poderosas na área das 'Tecnologias e Telecomunicações', com 56 pontos.

"Candy Flores, nascida na Madeira em 1987, fundou há 12 anos a Lim9, e mais recentemente a cofundou a Dimmersions e a Madalia World, todas empresas que oferecem soluções de realidade aumentada, realidade virtual e metaverso. O Madalia World, plataforma que reproduz a Madeira, foi o primeiro mundo virtual no metaverso reconhecido por um governo a nível mundial. Foi reconhecida como uma das 100 mulheres mais influentes no mundo das tecnologias emergentes, na segunda edição do Women of The Future", pode ler-se na publicação.

A metodologia usada no estudo da Forbes:

A Forbes explica que o ranking é elaborado com base numa avaliação de centenas de empresas e instituições, das quais são retirados e avaliados nomes de CEO, directoras-gerais, administradoras, accionistas e empreendedoras, entre outras. A avaliação é feita com base em cinco critérios, pontuados de zero a 20, obtendo assim uma pontuação final para cada nome analisado.

A Forbes avaliou e pontuou estes nomes pela Fortuna, pessoal ou familiar; pelo Poder de Decisão – se é CEO, presidente do Conselho de Administração, administradora ou accionista -, Poder de Influência, ou seja a sua projecção fora da empresa, seja em programas de responsabilidade social e cívica em que se envolve, seja associações em que participa, artigos que escreve e participação activa nas redes sociais (sobretudo Linkedin); pela Dimensão do Negócio – se são grandes negócios internacionais, em que países estão presentes, qual a área geográfica de acção; e pelo seu Empreendedorismo: se apenas fez carreira numa área, ou se envolveu na criação de empresas, entre outros.

O ranking deste ano foi organizado de uma forma diferente: depois de pontuados, todos os nomes foram organizados em 11 categorias/sectores de actividade, entrando na lista apenas as cinco primeiras de cada categoria. Nas categorias com mais elementos, como por exemplo, a da Banca e Finanças, com mais de 20 boas candidatas, ficaram muitos nomes bem pontuados fora da lista, com pontuações mais elevadas do que as primeiras cinco de outras categorias. A escolha foi feita assim para ser mais inclusiva e dar oportunidade as outras mulheres, igualmente válidas nas suas áreas, de entrar na edição deste ano.