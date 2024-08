Acampamentos voltam a ser permitidos nas serras da Madeira

Acampar nas serras da Madeira volta a ser permitido a partir desta quarta-feira, depois desta actividade ter sido suspensa devido ao grande incêndio que lavrou durante 12 dias e que atingiu os concelhos da Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Santana.

De acordo com a informação divulgada pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza esta prática mantém-se limitada aos locais devidamente assinalados para esse fim e desde que cumprindo as regras em vigor, nomeadamente o pedido de autorização prévio.

Entre as cerca de 20 zonas de acampamento, de acordo com o Portal Simplifica, plataforma onde deve ser pedida a necessária autorização para esse efeito, pelo menos a do Pico Ruivo não dá a possibilidade de reserva, uma vez que o local foi bastante afectado pelo fogo dos úlimos dias nas serras da Madeira.