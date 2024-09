Serra de Água tem novo parque de merendas

A Câmara Municipal da Ribeira Brava inaugurou o Parque de Merendas da Serra de Água, uma nova infra-estrutura que promete ser um ponto de encontro para os habitantes da freguesia e para todos os que queiram usufruir de um novo espaço de lazer.

O projecto surgiu no âmbito do Orçamento Participativo da Autarquia, tendo sido realizado através de um investimento na ordem dos 49 mil euros.

A obra envolveu a requalificação das ruínas da antiga escola do Poiso, transformando o espaço num local acolhedor e funcional, composto por várias mesas de piquenique, iluminação pública, áreas ajardinadas e um estacionamento para carros e bicicletas que vem facilitar o acesso dos visitantes.

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, destacou a importância do envolvimento da comunidade na realização deste projeto, sublinhando que o Orçamento Participativo é uma ferramenta que aproxima a política das pessoas. O projecto teve a participação activa dos moradores da Serra de Água que contribuíram com sugestões e ideias para a sua concretização. Segundo o autarca, o parque não só embeleza a área, dando-lhe um ar mais jovial, mas também cumpre um papel estratégico no plano de desenvolvimento local.

É um espaço de lazer aberto à população e um ponto de apoio para o futuro corredor verde que está a ser planeado para o vale da Serra de Água, junto à ribeira, que irá facilitar a mobilidade dos agricultores e dos residentes que se deslocam a pé, uma vez que a única estrada existente na Serra de Água não possui passeios adequados aos peões Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava

O presidente frisou ainda que o parque se insere numa visão mais ampla de valorização do vale, combinando lazer com funcionalidade. A construção deste futuro corredor está condicionada à obtenção de fundos europeus, mas é uma prioridade para a autarquia.