Clube de Golfe do Santo da Serra vai poupar 25% na factura da energia com a Central Fotovoltaica

O Clube de Golfe do Santo da Serra deu mais um passo na redução da sua pegada ecológica com a instalação de uma Central Fotovoltaica.

Trata-se de uma doação de um membro do clube, o engenheiro Eletrotécnico Aurélio Tavares, responsável por vários parques eólicos da Madeira.

Durante uma visita ao espaço mais verde, na companhia do Presidente do Governo Regional, o responsável pela acção solidária explicou que se sentiu “impelido” a contribuir para diminuir a factura energética do clube: “Como sou membro do clube estou sensível as dificuldades que há em termos da facturação energética (…) senti-me impelido a contribuir para diminuir um pouco a factura energética do clube”.

Paulo Sousa, presidente do Clube de Golfe do Santo da Serra, destacou a “mais-valia” da instalação dos painéis fotovoltaicos, não só para o clube, como para a Região.

O sistema de captação de energia solar permitirá uma poupança de 25% (cerca de dois mil euros) mensalmente em consumos energéticos.

O representante do clube destacou também o investimento do Governo Regional para a criação de um sistema de captação da água da chuva que é utilizada para a rega do campo.

O sistema faz a captação da água da chuva, que é canalizada e armazenada em lagoa, sendo depois utilizada para a rega. Muito raramente é necessário recorrer à rede pública de água Paulo Sousa, presidente do Clube de Golfe do Santo da Serra

Paulo Sousa salienta que a água captada pode ser direccionada para o combate aos incêndios e também para a agricultura.

Miguel Albuquerque salientou a “tecnologia de rega” que permite utilizar a água “ao milímetro quadrado consoante as necessidades do campo”, numa “poupança de milhares de litros de água”.