Jardim da Serra cria Balcão de Ajuda

A Junta de Freguesia do Jardim da Serra, em colaboração com a Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente lança o Balcão de Ajuda aos agricultores afectados pelos incêndios que recentemente assolaram a região. Este Balcão, “criado com o intuito de apoiar de forma directa e eficaz os agricultores locais, conta com o apoio incondicional das autoridades regionais, demonstrando a sua total solidariedade com os afectados”, sublinha a Autarquia.

Valentim Silva, presidente da Junta de Freguesia, sublinha a importância desta iniciativa para “garantir que os agricultores não se sintam abandonados”, reforçando que “a Junta está ao lado da sua comunidade neste momento difícil”. Por sua vez, Rafaela Fernandes, secretária regional com a tutela da Agricultura destaca que a secretaria regional irá “disponibilizar todos os recursos necessários para assegurar que os agricultores possam retomar as suas actividades no mais curto espaço de tempo, contribuindo para a recuperação económica e social da região”.

Este Balcão de Ajuda não só representa um ponto de apoio vital para os agricultores, mas também simboliza o espírito de solidariedade e resiliência que caracteriza a população do Jardim da Serra. As entidades envolvidas reafirmam, assim, o seu compromisso de trabalhar incansavelmente para mitigar os efeitos dos incêndios e garantir um futuro próspero para todos os habitantes da freguesia.