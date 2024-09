Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Há 1.200 vacas a pastar nas serras. É sobretudo nas zonas altas da Calheta que os animais se encontram entre Março e Novembro. Número de cabeças mantém-se sensivelmente igual na última década. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas página 12 e 13.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Descobertas várias sepulturas na Capela de São Paulo. Achados identificados na empreitada de recuperação do edifício estão a ser alvo de estudo, uma vez que ali deverão ter ocorrido algumas das mais antigas inumações da ilha.

Governo já aprovou baixa do IRS. Primeiros cinco escalões do imposto com diferencial fiscal de 30%. Proposta de decreto tem de ser, agora, aprovada pelo parlamento.

Fique também a saber que 'Aprochega-te' vai além da praxe. 'Académica da Madeira' propõe um mês de actividades várias na recepção a novos alunos na Universidade da Madeira.

Por fim, “O Marítimo é grande e merece estar na I Liga”. Jorge Silas assegura ao DIÁRIO que conhece todos os jogadores e apela à “união dos adeptos” para o regresso do clube ao escalão maior do futebol.

