PS acusa PSD de tentar “esconder o que de bom” tem sido feito na Ponta do Sol

“Hoje democraticamente abrimos espaço à critica, seja ela justa ou injusta”, foi a resposta de Ivone Perdigão, deputada municipal do PS, logo após as muitas criticas proferidas pelo seu homólogo do PSD.

A socialista lamentou a “partidarite” e criticou a postura da oposição ‘laranja’: “Procuram esconder o que de bom tem feito”, convicta que a governação presidida por Célia Pessegueiro “tem sido exemplar”.

Embora reconheça que a critica, justa ou injusta, “faz parte da democracia”, lembrou que a liberdade para intervir no Dia do Concelho é medida da governação PS, ao contrário de outros tempos em que “as oposições eram silenciadas” na sessão comemorativa do Município.