PSD reclama “mais um Centro de Dia” para a Ponta do Sol

A “factura da estagnação” foi o mote da intervenção de Simão Santos, da oposição PSD, o primeiro orador na sessão solene do Dia do Concelho da Ponta do Sol.

Com o sonho de ver a Ponta do Sol em 2025, ano de eleições Autárquicas, deixar de ser tema de notícias polémicas e pouco abonatórias para o concelho, o autarca social-democrata espera que o próximo ano possa ser “um ano de redefinição de estratégias”.

Num discurso muito critico para a governação municipal socialista, mais preocupada em “encher a vila de cartazes com artistas que custam milhares de euros”, espera que num futuro próximo possam ser retomadas as notícias de investimento “para um melhor futuro deste concelho e para os ponta-solenses”.

Simão Santos apontou várias carências. “A Ponta do Sol precisa urgentemente de criar parques infantis”, concelho com um único equipamento, na freguesia dos Canhas.

Reclama também “mais um Centro de Dia” e desejou que a prometida via expresso para os Canhas “seja em breve uma realidade em obras”. Reconheceu que a via expresso entre a Ribeira Brava e a Calheta está cada vez mais “caótica”, para desafiar o Governo Regional a encontrar “soluções”.