Bosque Encantado na Ponta do Sol escapou aos incêndios de Agosto

É uma clareira verdejante no centro de um manto tornado cinzento após os fogos de Agosto. Um regalo para os olhos. O projecto privado é uma referência no modelo de preservação com mais de mil espécies de plantas, muitas delas raras. Na semana passada, escapou ao incêndio, que ficou a 50 metros da propriedade, graças à ajuda dos funcionários de António Salazar e de Nélio Mendes e dos bombeiros, que também têm o seu mérito.