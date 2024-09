Representante da República preside à sessão solene do Dia do Concelho da Ponta do Sol

Todos os órgãos de governo próprio fazem-se representar na sessão solene comemorativa do Dia do Concelho da Ponta do Sol, que volta a ser presidido pelo Representante da República para a Madeira, Ireneu Cabral Barreto.

Comemoração que começou com o hastear das bandeiras no miradouro/praceta lnfante D. Henrique, junto aos Paços do Concelho da Ponta do Sol, momento que antecede a Sessão Solene comemorativa dos 523º aniversário da Fundação do Município da Ponta do Sol, a ter lugar no auditório do Centro Cultural John dos Passos.

Marcam presença o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, em representação do presidente do Governo Regional, além dos titulares dos órgãos de Poder Local.

De registar que o Representante da República a presidir a cerimónias do Dia do Concelho é pratica que vem sendo mantida nos três concelhos sob governação socialista (Ponta do Sol, Machico e Porto Moniz).