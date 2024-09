Ponta do Sol repleta de gente

O penúltimo dia das Festas da Ponta do Sol levou um mar de gente à Avenida 1.º de Maio do concelho da zona oeste da ilha da Madeira.

Foto CMPS

Os primeiros a subir ao palco esta noite foram os Going Back. A banda formada por Adelino Santana na voz, Bruno Sousa na bateria, Márcio Silva na guitarra, Cláudio Aguiar no baixo e Ângelo Santos no piano levou o público a uma viagem à música pop e rock desde os anos 50 até à actualidade.

O grupo apresentou como convidada especial a artista madeirense Sofia Pita.

Pelas 23 horas é a vez do concerto da banda portuguesa Quatro e Meia, que levará a palco os seus maiores êxitos, tais como 'Na Escola' e 'Olá Solidão'.

Composta por seis elementos - João Cristóvão Rodrigues (violino e bandolim), Mário Ferreira (acordeão e voz), Pedro Figueiredo (percussão), Ricardo Liz Almeida (guitarra e voz), Rui Marques (contrabaixo) e Tiago Nogueira (guitarra e voz) -, a banda assinalou em 2023 10 anos de existência com a estreia em palcos internacionais, no aclamado The Jazz Cafe, em Londres.

A noite prossegue e termina com Romano Faria, mais conhecido como DJ Oxy, um dos mais prestigiados DJ's da Madeira.