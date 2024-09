Jovens feridos em acidente na Ponta do Sol

Dois jovens, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos, ficaram feridos na noite deste domingo, na sequência de um acidente de viação no Lugar de Baixo, na Ponta do Sol.

A moto em que seguiam colidiu com um carro, tendo a rapariga sido projectada.

Ambos os jovens foram assistidos pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol. O rapaz foi transportado para o Centro de Saúde e a rapariga para o hospital.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.