Concelho da Ponta do Sol assinala o seu 523.º aniversário

O concelho da Ponta do Sol assinala este domingo, 8 de Setembro, o seu 523.º aniversário com uma cerimónia a decorrer no Auditório do Centro Cultural John dos Passos.

A sessão pública terá início pelas 10 horas com o hastear das bandeiras na Praceta Infante D. Henrique, junto ao Paços do Concelho. Depois, segue-se a sessão solene presidida pelo Representante da República para a Madeira, Ireneu Cabral Barreto.

Presentes estarão importantes figuras da sociedade madeirense, tais como o secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

O Município da Ponta do Sol encontra-se situado a oeste da ilha da Madeira e é um dos 11 concelhos que constituem a Região Autónoma da Madeira.

O concelho é composto por três freguesias, nomeadamnete Ponta do Sol, Canhas e Madalena do Mar, e conta com uma população residente de cerca de 8.367 habitantes, de acordo com os Censos de 2021.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o ducentésimo quinquagésimo segundo dia do ano, em que faltam 114 dias para o fim de 2024:

- A partir das 8 horas - 8.ª edição do Trail de Água de Pena, com 2 provas (trail longo e trail curto) no Parque Desportivo de Água de Pena, na zona dos campos de squash;

- Das 9 à 1 hora da manhã - Derradeiro dia da 3.° Edição do Seixal Summer Fest, Gastronomia & Cultura no Cais do Seixal, no Porto Moniz;

- A partir das 19 horas - Festa das Vindimas do Estreito de Câmara de Lobos;

- 11 horas - Jogo do Campeonato Nacional da I Divisão sub-15 entre Marítimo e Sporting no Complexo Desportivo do Marítimo;

- 19 horas -Sessão Solene do 515.º aniversário da Freguesia de Gaula no Espaço do Mercado de Gaula;

- 17 horas - O Partido Socialista da Madeira promove uma cerimónia no Parque de Santa Catarina em homenagem aos camaradas que contam com 20, 25, 30, 35 e 40 e mais anos de militância.

Principais acontecimentos verificados a 8 de Setembro, Dia Internacional da Alfabetização (ou da Literacia), Dia da Solidariedade das Cidades Património Mundial, Dia Mundial da Fisioterapia, Dia Mundial da Fibrose Quística e Dia Internacional do Jornalista:

1545 - Uma expedição espanhola chega a Florida, fundando o primeiro povoado europeu na América do Norte.

1636 - É fundada a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

1847 - Começa a guerra entre os Estados Unidos e o México.

1855 - Termina a guerra da Crimeia.

1883 - É concluída a linha de caminho de ferro que atravessa os Estados Unidos de costa a costa, a Northern Pacific Railroad.

1888 - Tem início, com 12 clubes, a Football League, futura Liga inglesa.

1918 - Grande Guerra (1914-1918). Começam a ser distribuídas, em Portugal, as senhas de racionamento e cartas de consumo.

1926 - A Alemanha é admitida na Liga das Nações.

1928 - A FIFA decide que o primeiro mundial de futebol se realize no Uruguai, em 1933.

1936 - Revolta dos Marinheiros. Levantamento da Organização Revolucionária da Armada, organização militar clandestina afeta ao PCP, contra a ditadura de Oliveira Salazar.

1951 - II Guerra Mundial. O Japão assina o Tratado de Paz com 48 nações.

1952 - É publicado "O Velho e o Mar", do escritor norte-americano Ernest Hemingway.

1964 - Independência de Malta.

1972 - Israel lança vários ataques contra bases e instalações da OLP, em retaliação pela morte dos 11 atletas olímpicos, em Munique.

1974 - O Presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, indulta o ex-Presidente Richard Nixon dos delitos cometidos durante o mandato.

1982 - Unificação dos três principais ramos da Igreja Luterana.

1995 - Terminam, em Lisboa, as negociações luso-espanholas sobre a partilha da água dos rios ibéricos.

1999 - O chefe da Missão das Nações Unidas em Timor-Leste, UNAMET, em Díli, Ian Martin, anuncia ter decidido adiar por 24 horas a retirada do pessoal das Nações Unidas em Timor-Leste, continuando a albergar refugiados timorenses.

2000 - No encerramento da Cimeira do Milénio da ONU, em Nova Iorque, 146 nações comprometem-se a lutar contra a guerra e a pobreza. Os países membros assinam, em conjunto, a Declaração do Milénio, que fixa os "Objetivos de Desenvolvimento do Milénio", a serem atingidos até 2015.

2005 - Começa a implosão de duas das seis torres do antigo complexo turístico da Torralta, na península de Tróia, Grândola.

2006 - Os líderes parlamentares do PS, Alberto Martins, e do PSD, Marques Guedes, assinam no Parlamento um acordo inédito para a reforma da Justiça.

2009 - O Supremo Tribunal do Chile condena a 15 anos de prisão o ex-chefe dos serviços secretos, Manuel Contreras, pelos delitos de sequestro e homicídio de dois opositores ao regime militar.

2010 - Nove portugueses morrem e 36 ficam feridos quando um autocarro de turismo onde seguiam cai numa ravina em Ceuta, Marrocos.

2011 - É aprovada na Assembleia da República, com os votos contra de toda a oposição, a alteração ao Código do Trabalho que estabelece um novo sistema de compensações na cessação de contrato de trabalho reduzindo dos atuais 30 para 20 dias.

2016 - O Conselho de Ministros aprova um código de conduta do Governo, um instrumento de autorregulação de natureza ética cuja responsabilização é política, que vincula membros do executivo, dos gabinetes e indiretamente dirigentes superiores da Administração Pública.

2018 - O vice-presidente do MPLA e Presidente de Angola, João Lourenço, é eleito presidente do partido, no sexto congresso extraordinário, com uma votação de 98,58%, sucedendo a José Eduardo dos Santos (1942-2022).

2019 - A seleção portuguesa é a primeira a conquistar por seis vezes a Liga europeia de futebol de praia, ao vencer a Rússia por 4-2, na Figueira da Foz, Coimbra.

2020 - O Tribunal da Relação de Lisboa condena o arguido António Joaquim, acusado do crime de homicídio de Luís Grilo, a uma pena única de 25 anos de prisão, anulando a decisão de absolvição decretada em primeira instância.

2020 - O português Cristiano Ronaldo torna-se o segundo jogador da história do futebol a chegar aos 100 golos por uma seleção, ao faturar em Solna, Suécia, em encontro do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.

2022 - Morre aos 96 anos, a Rainha Isabel II, no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido. O seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.

2023 - Um sismo de magnitude 7,0 na escala de Richter abala a região de Marraquexe, Marrocos, causa mais de dois mil mortos, cerca de seis mil feridos e danos em aproximadamente 50 mil casas.

