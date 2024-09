Pedro Ramos foi assistido no Centro de Saúde do Porto Santo

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, “sentiu-se mal” hoje quando se encontrava na ilha do Porto Santo. A confirmação foi dada ao final da tarde pelo presidente do Governo Regional, à margem de cerimónia que decorreu no Funchal.

Preocupado com o estado de saúde de Pedro Ramos, Miguel Albuquerque alegou na altura nada mais saber. “Não sei mais nada neste momento, mas vai correr tudo bem, espero”, declarou aos jornalistas.

Alegadamente Pedro Ramos foi vítima de “indisposição” esta tarde, situação que levou o governante ao Centro de Saúde local para ser assistido.