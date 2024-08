Ponta do Sol faz balanço sobre os incêndios no concelho

A Comissão Municipal de Protecção Civil reuniu-se, hoje, para realizar um balanço das actividades implementadas pelo Município da Ponta do Sol, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, no âmbito dos incêndios que assolaram o concelho durante 7 dias, neste mês de Agosto.

De acordo com a nota de imprensa, enviada pela autarquia, nesta reunião "foram apreciadas e votadas a acta da Comissão Municipal de Protecção Civil de Ponta do Sol (CMPC da P. Sol), onde consta a Declaração da Situação de Alerta, datada de 20 de Agosto de 2024, bem como da acta da CMPC da P. Sol para a Desactivação do Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil da Ponta do Sol, datada de 26 de Agosto de 2024. Finalmente, foi apresentado o Relatório Final da Emergência", pode ler-se

Não obstante, a presidente da Câmara da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, agradece o "empenho e disponibilidade" de todos os elementos integrantes desta Comissão Municipal durante este período de crise que o concelho ultrapassou.