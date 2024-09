Campeão mundial James Casey completa travessia histórica na Madeira

O australiano James Casey, actual campeão mundial de Wing Foil, completou hoje a primeira travessia em SUP & WING foil entre Porto Santo e a Ilha da Madeira (34 milhas náuticas).

Neste evento inédito do desporto náutico, organizado pelo Clube Naval do Funchal, em colaboração com a Associação de Promoção da Madeira, o atleta partiu do Porto Santo às 13 horas e chegou à praia dos Reis Magos no Caniço às 18h30.

Ver Galeria Fotos Pedro Vasconcelos

A travessia histórica contou com outros atletas de renome, incluindo Tiago Campos, Frederic Bonnef, Diogo Neves, Luís Freitas, Carlos Gonçalves, João Palhas, Ricardo Rodrigues e Duarte Gomes. Esta modalidade inovadora combina tecnologia de hidrofoil com Stand Up Paddle e Wing Foil, permitindo aos praticantes literalmente "voar" sobre a água.

Reconhecida como o "Havaí da Europa", a Ilha da Madeira oferece condições ideais para a prática de desportos náuticos. Durante a sua estadia, James Casey também vai realizar dois clinics exclusivos: dia 6 de Setembro no Caniço (downwind) e dia 7 no Funchal (flat water).

James Casey, um dos maiores nomes do SUP Foil, recentemente destacou-se ao vencer as competições havaianas de Foil em 2023, incluindo a travessia Molokai-Oahu. Ele também detém o Guinness World Record para a maior distância em SUP Foil Downwind: 213 km em cerca de 11 horas.