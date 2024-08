James Casey, campeão do Mundo e recordista do Guinness vem à Madeira

O Clube Naval do Funchal, em colaboração com a Associação de Promoção da Madeira, trará à Região Autónoma da Madeira, no próximo mês de Setembro de 2024, o campeão mundial de Wing Foil, o australiano James Casey, que pretende realizar a travessia em Sup/Wing Foil entre o Porto Santo e a Ilha da Madeira.

James Casey é atualmente o atleta de elite com mais títulos e recordes mundiais na modalidade de Wing Foil. Destaca-se como campeão mundial das provas havaianas de Foil, tendo conquistado a prova mais prestigiada do mundo, a travessia entre as ilhas havaianas de Molokai e Oahu.

Adicionalmente, o velejador detém o Recorde Mundial do Guinness masculino de distância em Sup Foil Downwind, após ter percorrido 213 km em cerca de 11 horas.

Além de James Casey, outros atletas de renome internacional na modalidade estarão presentes na Madeira para realizar esta travessia com data prevista entre 2 e 8 de setembro dependendo das condições de mar e vento. Este evento promete destacar o Destino Madeira como um local de excelência para a prática de modalidades consideradas radicais, que nos últimos anos tem emergido na região.

Durante a estadia de James Casey na Ilha da Madeira, o campeão mundial de Wing Foil, irá conduzir dois clinics especializados, proporcionando aos participantes a oportunidade de aprimorar as suas habilidades com um dos maiores nomes do desporto. Sendo apenas possível com o apoio do Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade.

Clinic 1: Flatwater/Bumpywater SUP Paddle-Ups e Técnica de Pump

Clinic 2: Downwind Technic SUP/Wing (3/4KM).

As inscrições para os clinics já estão abertas e podem ser efetuadas através do link Madeira Foiling Clinics. Cada dia de clinic tem o custo de 100€, sendo possível inscrever-se em ambos os dias por 180€. Após o dia 30 de agosto as inscrições têm um aumento de 20€.

Mais Informações:

Diogo Neves (atleta organizador) - 963 901 112

Duarte Pinto, Diretor Desportivo do CNF - 927 319 232

O que é o Sup Foil?

O Sup Foil é uma modalidade desportiva que combina o Stand Up Paddle (SUP) com a tecnologia de hidrofoil. Nesta prática, os atletas utilizam uma prancha de SUP equipada com um foil, uma estrutura hidrodinâmica montada na parte inferior da prancha, que permite elevá-la acima da superfície da água. Ao remar e ganhar velocidade, o foil cria sustentação, levantando a prancha e reduzindo a resistência da água, proporcionando uma sensação de "voar" sobre a água. O Sup Foil é popular tanto em condições de mar calmo como em ondas, permitindo aos praticantes desfrutar de uma experiência única e emocionante em diversas condições aquáticas.

E o Wing Foil?

O Wing Foil é uma modalidade desportiva náutica que consiste em deslizar sobre a água com uma prancha equipada com um foil montado por baixo, e uma asa insuflável controlada com as mãos. Com a ajuda do vento, o atleta atinge uma velocidade considerável e o foil, com a asa insuflável, eleva o conjunto para fora da água, dando a sensação de que o praticante está a "voar" sobre a superfície. Esta é uma atividade radical com uma grande adesão e um vasto número de seguidores, resultando num crescimento exponencial a nível mundial nos últimos anos.

A Ilha da Madeira é reconhecida, especialmente por especialistas em desportos náuticos de todo o mundo, por possuir spots náuticos de elevada qualidade e enorme potencial para a promoção e dinamização de várias atividades aquáticas, sendo frequentemente comparada ao Havai da Europa. Este cenário torna-a um local ideal para a promoção e desenvolvimento de atividades como o Wing Foil e SUP Foil.

A combinação única de águas cristalinas, ventos consistentes e a geologia impressionante da Ilha da Madeira cria condições ideais para a prática de desportos de foil. As falésias íngremes e a costa recortada proporcionam paisagens deslumbrantes e desafios emocionantes, enquanto as correntes oceânicas e as ondulações regulares garantem uma experiência de foil inigualável. Estas características naturais não só melhoram a performance dos atletas, mas também oferecem um cenário espetacular que transforma cada sessão de foil numa aventura inesquecível.